ВИДЕО. Сороки удивили Де Дзерби. Брайтон и Ньюкасл провели яркий матч в США

29 июля прошёл товарищеский матч между клубами «Брайтон» (Англия) и «Ньюкасл» (Англия).

На 49-й минуте подопечные Роберто Де Дзерби записали на свой счет гол. После неудачного прострела одноклубника мяч отпрыгнул к правой ноге Денни Уэлбека, и он переправил мяч в ворота.

На последних минутах произошёл удивительный камбек «Ньюкасла». На 86 минуте Эллиот Андерсон сравнял счёт из-за неразберихи игроков «Брайтона» в штрафной, а на 90+2 минуте он же оформил дубль в ворота соперников с помощью дальней передачи Джейкоба Мерфи.

Товарищеский матч

29 июля, Харрисон (США)

Брайтон – Ньюкасл – 1:2

Голы: Уэлбек, 49 – Андерсон, 86, Андерсон, 90+2 (Мерфи)