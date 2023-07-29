ВИДЕО. Сороки удивили Де Дзерби. Брайтон и Ньюкасл провели яркий матч в США
Команда экс-тренера «Шахтёра» уступила в жарком поединке с двумя голами в концовке
29 июля прошёл товарищеский матч между клубами «Брайтон» (Англия) и «Ньюкасл» (Англия).
На 49-й минуте подопечные Роберто Де Дзерби записали на свой счет гол. После неудачного прострела одноклубника мяч отпрыгнул к правой ноге Денни Уэлбека, и он переправил мяч в ворота.
На последних минутах произошёл удивительный камбек «Ньюкасла». На 86 минуте Эллиот Андерсон сравнял счёт из-за неразберихи игроков «Брайтона» в штрафной, а на 90+2 минуте он же оформил дубль в ворота соперников с помощью дальней передачи Джейкоба Мерфи.
Товарищеский матч
29 июля, Харрисон (США)
Брайтон – Ньюкасл – 1:2
Голы: Уэлбек, 49 – Андерсон, 86, Андерсон, 90+2 (Мерфи)
События матча
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