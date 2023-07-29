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Товарищеские матчи
Брайтон
29.07.2023 02:30 – FT 1 : 2
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 июля 2023, 19:41 | Обновлено 29 июля 2023, 19:48
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ВИДЕО. Сороки удивили Де Дзерби. Брайтон и Ньюкасл провели яркий матч в США

Команда экс-тренера «Шахтёра» уступила в жарком поединке с двумя голами в концовке

29 июля 2023, 19:41 | Обновлено 29 июля 2023, 19:48
196
0
ВИДЕО. Сороки удивили Де Дзерби. Брайтон и Ньюкасл провели яркий матч в США

29 июля прошёл товарищеский матч между клубами «Брайтон» (Англия) и «Ньюкасл» (Англия).

На 49-й минуте подопечные Роберто Де Дзерби записали на свой счет гол. После неудачного прострела одноклубника мяч отпрыгнул к правой ноге Денни Уэлбека, и он переправил мяч в ворота.

На последних минутах произошёл удивительный камбек «Ньюкасла». На 86 минуте Эллиот Андерсон сравнял счёт из-за неразберихи игроков «Брайтона» в штрафной, а на 90+2 минуте он же оформил дубль в ворота соперников с помощью дальней передачи Джейкоба Мерфи.

Товарищеский матч

29 июля, Харрисон (США)

Брайтон – Ньюкасл – 1:2

Голы: Уэлбек, 49 Андерсон, 86, Андерсон, 90+2 (Мерфи)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Эллиот Андерсон (Ньюкасл).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Эллиот Андерсон (Ньюкасл).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
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Брайтон - Ньюкасл Роберто Де Дзерби Брайтон Ньюкасл товарищеские матчи видео голов и обзор Дэнни Уэлбек Эллиот Андерсон
Источник Sport.ua
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