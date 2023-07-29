Первая лига. Металлист начал сезон с поражения

Состоялась два матча первого тура Первой лиги в Группе А. «Металлист», который вылетел из УПЛ, стартовал с поражения от «Эпицентра» со счетом 0:1.

В другой встрече «Прикарпатье» и «Подолье» сыграли вничью.

Первая лига. 1-й тур, группа А

Прикарпатье - Подолье 1:1

Голы: Хома, 8 - Василенко, 32

Металлист - Эпицентр 0:1

Гол: Стень, 68