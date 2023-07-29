29.07.2023 15:00 – FT 1 : 1
Украина. Первая лига29 июля 2023, 18:57 | Обновлено 29 июля 2023, 19:00
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Первая лига. Металлист начал сезон с поражения
Харьковчанам старт не удался
29 июля 2023, 18:57 | Обновлено 29 июля 2023, 19:00
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Состоялась два матча первого тура Первой лиги в Группе А. «Металлист», который вылетел из УПЛ, стартовал с поражения от «Эпицентра» со счетом 0:1.
В другой встрече «Прикарпатье» и «Подолье» сыграли вничью.
Первая лига. 1-й тур, группа А
Прикарпатье - Подолье 1:1
Голы: Хома, 8 - Василенко, 32
Металлист - Эпицентр 0:1
Гол: Стень, 68
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