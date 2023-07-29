Ненад Лалатович провалил премьеру в УПЛ

С поражения дебютировал в чемпионатах Украины сербский наставник «Зари» Ненад Лалатович. Он стал 12-м из 35 тренеров из дальнего зарубежья, работавших в УПЛ, которые потерпели фиаско в первой игре, в том числе 2-м после Перицы Огненовича - из Сербии. Между тем «обидчик» луганчан «Рух» впервые отпраздновал викторию на старте чемпионата. Во всех трех предыдущих сезонах в элитном дивизионе львовяне неизменно уступали соперникам в первом матче.

К слову, «Заря» в «рекордный» 4-й раз потерпела безвольное поражение в первом туре. Открыв счет, черно-бело-красные в 1994 году проиграли «Николаеву» (1:2), в 2011-м - «Таврии» (1:3), а в 2020-м - «Десне» (1:3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры из дальнего зарубежья, потерпевшие поражение в первом матче в УПЛ