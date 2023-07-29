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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 18:39 | Обновлено 29 июля 2023, 20:07
840
0

Ненад Лалатович провалил премьеру в УПЛ

«Рух» впервые выиграл на старте сезона

29 июля 2023, 18:39 | Обновлено 29 июля 2023, 20:07
840
0
Ненад Лалатович провалил премьеру в УПЛ
ФК Заря. Ненад Лалатович

С поражения дебютировал в чемпионатах Украины сербский наставник «Зари» Ненад Лалатович. Он стал 12-м из 35 тренеров из дальнего зарубежья, работавших в УПЛ, которые потерпели фиаско в первой игре, в том числе 2-м после Перицы Огненовича - из Сербии. Между тем «обидчик» луганчан «Рух» впервые отпраздновал викторию на старте чемпионата. Во всех трех предыдущих сезонах в элитном дивизионе львовяне неизменно уступали соперникам в первом матче.

К слову, «Заря» в «рекордный» 4-й раз потерпела безвольное поражение в первом туре. Открыв счет, черно-бело-красные в 1994 году проиграли «Николаеву» (1:2), в 2011-м - «Таврии» (1:3), а в 2020-м - «Десне» (1:3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры из дальнего зарубежья, потерпевшие поражение в первом матче в УПЛ

Дата

Тренер

Страна

Клуб

Соперник

Счет

14.03.2004

Тон КАНЕН

Нидерланды

Металлург Д

Шахтер (г)

0:2

26.07.2006

Анхель АЛОНСО

Испания

Металлург Д

Днепр (г)

0:2

04.03.2007

Ко АДРИАНСЕ

Нидерланды

Металлург Д

Сталь А (г)

0:3

03.03.2011

Ангел ЧЕРВЕНКОВ

Болгария

Севастополь

Шахтер (д)

0:1

12.07.2013

Яннис ХРИСТОПУЛОС

Греция

Таврия

Заря (д)

0:2

14.08.2016

Якоб ГАЛЛ

Нидерланды

Сталь Дз

Динамо (д)

1:2

21.08.2016

Дарио ДРУДИ

Аргентина

Звезда

Черноморец (д)

0:1

22.07.2018

Фабрицио РАВАНЕЛЛИ

Италия

Арсенал

Львов (д)

0:2

31.07.2019

ЖУЛИУ СЕЗАР

Бразилия

Олимпик

Днепр-1 (г)

0:2

17.11.2022

Младен БАРТУЛОВИЧ

Хорватия

Ингулец

Динамо (д)

1:2

05.03.2023

Перица ОГНЕНОВИЧ

Сербия

Металлист

Рух (д)

1:2

29.07.2023

Ненад ЛАЛАТОВИЧ

Сербия

Заря

Рух (г)

1:2

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Рух Львов Заря Луганск Ненад Лалатович чемпионат Украины по футболу цифры и факты Украинская Премьер-лига Рух - Заря дебют
Источник Sport.ua
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