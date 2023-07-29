Ненад Лалатович провалил премьеру в УПЛ
«Рух» впервые выиграл на старте сезона
С поражения дебютировал в чемпионатах Украины сербский наставник «Зари» Ненад Лалатович. Он стал 12-м из 35 тренеров из дальнего зарубежья, работавших в УПЛ, которые потерпели фиаско в первой игре, в том числе 2-м после Перицы Огненовича - из Сербии. Между тем «обидчик» луганчан «Рух» впервые отпраздновал викторию на старте чемпионата. Во всех трех предыдущих сезонах в элитном дивизионе львовяне неизменно уступали соперникам в первом матче.
К слову, «Заря» в «рекордный» 4-й раз потерпела безвольное поражение в первом туре. Открыв счет, черно-бело-красные в 1994 году проиграли «Николаеву» (1:2), в 2011-м - «Таврии» (1:3), а в 2020-м - «Десне» (1:3).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры из дальнего зарубежья, потерпевшие поражение в первом матче в УПЛ
|
Дата
|
Тренер
|
Страна
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
14.03.2004
|
Тон КАНЕН
|
Нидерланды
|
Металлург Д
|
Шахтер (г)
|
0:2
|
26.07.2006
|
Анхель АЛОНСО
|
Испания
|
Металлург Д
|
Днепр (г)
|
0:2
|
04.03.2007
|
Ко АДРИАНСЕ
|
Нидерланды
|
Металлург Д
|
Сталь А (г)
|
0:3
|
03.03.2011
|
Ангел ЧЕРВЕНКОВ
|
Болгария
|
Севастополь
|
Шахтер (д)
|
0:1
|
12.07.2013
|
Яннис ХРИСТОПУЛОС
|
Греция
|
Таврия
|
Заря (д)
|
0:2
|
14.08.2016
|
Якоб ГАЛЛ
|
Нидерланды
|
Сталь Дз
|
Динамо (д)
|
1:2
|
21.08.2016
|
Дарио ДРУДИ
|
Аргентина
|
Звезда
|
Черноморец (д)
|
0:1
|
22.07.2018
|
Фабрицио РАВАНЕЛЛИ
|
Италия
|
Арсенал
|
Львов (д)
|
0:2
|
31.07.2019
|
ЖУЛИУ СЕЗАР
|
Бразилия
|
Олимпик
|
Днепр-1 (г)
|
0:2
|
17.11.2022
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Хорватия
|
Ингулец
|
Динамо (д)
|
1:2
|
05.03.2023
|
Перица ОГНЕНОВИЧ
|
Сербия
|
Металлист
|
Рух (д)
|
1:2
|
29.07.2023
|
Ненад ЛАЛАТОВИЧ
|
Сербия
|
Заря
|
Рух (г)
|
1:2
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