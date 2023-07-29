Тренер Руха: «Заря не удивила. Играли так, как и в прошлом сезоне»

«Рух» в матче первого тура нового сезона УПЛ сумел обыграть «Зарю» со счетом 2:1. Успешный старт оценил наставник львовской команды Виталий Пономарев.

– Позитивные эмоции, потому что победили бронзового призера прошлого чемпионата. Два разных тайма сыграли. В первом тайме все же было волнение у ребят, это было заметно. Во втором тайме уже сыграли такую игру, которую мы тренировали и которую мы хотим играть – с позиции давления. «Заря» играла так же, как и в прошлом сезоне. Мы знали, чего от них ждать, потому соперник ничем не удивил. Конечно, у луганчан футболисты достаточно хорошей квалификации, мы на это обращали внимание. Ибо в этой игре один эпизод мог решить судьбу матча.

У нас молодая команда, первый матч сезона с таким соперником. Хотели, чтобы игроки не волновались, но знали, что так будет. Они молодые футболисты и должны через это пройти. Мы должны выигрывать каждую игру. Мы молодая команда и понимаем, что ставить какую-то конкретную задачу перед ребятами сейчас не нужно, чтобы не было давления на футболистов. Поэтому наша цель – выигрывать в каждом матче, сыграть лучше, чем в предыдущем чемпионате. Если выйдет за что-нибудь бороться, то будем бороться. Нам важно развитие игроков и командная игра.

Я доволен действиями всех футболистов. Теслюк хорошо проявил себя на сборе, потому вышел в старте. Кто будет сильнее, футболист в 36 лет или футболист в 17 – тот и будет играть. У нас сегодня очень много квалифицированных футболистов, готовых выйти на поле и усилить игру. Было нелегко выбрать основной состав, потому что у нас на позициях футболисты примерно одного уровня. Относительно Сыча, мы дали ему после молодежного чемпионата Европы отдохнуть, он весь сбор с командой не прошел. Алексей еще не готов на 100%, но провел достаточно качественную игру. Он качественный футболист, который будет прогрессировать и будет играть не только в молодежной, но и национальной сборной. Соломон не сыграл, поскольку травмирован, но с понедельника будет тренироваться с командой.