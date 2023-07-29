Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Руха: «Заря не удивила. Играли так, как и в прошлом сезоне»
Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 19:11 | Обновлено 29 июля 2023, 20:03
506
0

Тренер Руха: «Заря не удивила. Играли так, как и в прошлом сезоне»

Виталий Пономарев доволен матчем

29 июля 2023, 19:11 | Обновлено 29 июля 2023, 20:03
506
0
Тренер Руха: «Заря не удивила. Играли так, как и в прошлом сезоне»
ФК Рух. Виталий Пономарев

«Рух» в матче первого тура нового сезона УПЛ сумел обыграть «Зарю» со счетом 2:1. Успешный старт оценил наставник львовской команды Виталий Пономарев.

– Позитивные эмоции, потому что победили бронзового призера прошлого чемпионата. Два разных тайма сыграли. В первом тайме все же было волнение у ребят, это было заметно. Во втором тайме уже сыграли такую игру, которую мы тренировали и которую мы хотим играть – с позиции давления. «Заря» играла так же, как и в прошлом сезоне. Мы знали, чего от них ждать, потому соперник ничем не удивил. Конечно, у луганчан футболисты достаточно хорошей квалификации, мы на это обращали внимание. Ибо в этой игре один эпизод мог решить судьбу матча.

У нас молодая команда, первый матч сезона с таким соперником. Хотели, чтобы игроки не волновались, но знали, что так будет. Они молодые футболисты и должны через это пройти. Мы должны выигрывать каждую игру. Мы молодая команда и понимаем, что ставить какую-то конкретную задачу перед ребятами сейчас не нужно, чтобы не было давления на футболистов. Поэтому наша цель – выигрывать в каждом матче, сыграть лучше, чем в предыдущем чемпионате. Если выйдет за что-нибудь бороться, то будем бороться. Нам важно развитие игроков и командная игра.

Я доволен действиями всех футболистов. Теслюк хорошо проявил себя на сборе, потому вышел в старте. Кто будет сильнее, футболист в 36 лет или футболист в 17 – тот и будет играть. У нас сегодня очень много квалифицированных футболистов, готовых выйти на поле и усилить игру. Было нелегко выбрать основной состав, потому что у нас на позициях футболисты примерно одного уровня. Относительно Сыча, мы дали ему после молодежного чемпионата Европы отдохнуть, он весь сбор с командой не прошел. Алексей еще не готов на 100%, но провел достаточно качественную игру. Он качественный футболист, который будет прогрессировать и будет играть не только в молодежной, но и национальной сборной. Соломон не сыграл, поскольку травмирован, но с понедельника будет тренироваться с командой.

По теме:
ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ
Чемпионский старт. Шахтер открыл сезон победой над Металлистом 1925
Ненад Лалатович провалил премьеру в УПЛ
Рух Львов Заря Луганск Виталий Пономарев чемпионат Украины по футболу Рух - Заря пресс-конференция Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая лига. Металлист начал сезон с поражения
Футбол | 29 июля 2023, 18:57 0
Первая лига. Металлист начал сезон с поражения
Первая лига. Металлист начал сезон с поражения

Харьковчанам старт не удался

ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Тайсон Фьюри позорит бокс»
Бокс | 29 июля 2023, 11:06 2
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Тайсон Фьюри позорит бокс»
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Тайсон Фьюри позорит бокс»

Китайский боксер раскритиковал британца за решение провести бой против Франсиса Нганну

Источник: FIE отменила дисквалификацию Харлан. Все из-за COVID-протокола
Другие виды | 28.07.2023, 20:25
Источник: FIE отменила дисквалификацию Харлан. Все из-за COVID-протокола
Источник: FIE отменила дисквалификацию Харлан. Все из-за COVID-протокола
Первая сенсация. Рух совершил камбек в игре против Зари
Футбол | 29.07.2023, 17:01
Первая сенсация. Рух совершил камбек в игре против Зари
Первая сенсация. Рух совершил камбек в игре против Зари
Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?
Теннис | 28.07.2023, 20:12
Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?
Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дерек ЧИСОРА: «Один удар может все изменить, но не в случае с Усиком»
Дерек ЧИСОРА: «Один удар может все изменить, но не в случае с Усиком»
27.07.2023, 16:23
Бокс
Шакур СТИВЕНСОН: «Я просто смою Ломаченко с ринга»
Шакур СТИВЕНСОН: «Я просто смою Ломаченко с ринга»
27.07.2023, 16:20 3
Бокс
Приятная сенсация! Украинки с Харлан – в четвертьфинале ЧМ
Приятная сенсация! Украинки с Харлан – в четвертьфинале ЧМ
29.07.2023, 12:28 18
Другие виды
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
28.07.2023, 12:25 8
Футбол
Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
27.07.2023, 23:05
Футбол
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
28.07.2023, 08:00 8
Футбол
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
28.07.2023, 13:05 21
Футбол
Мы все – Ольга Харлан
Мы все – Ольга Харлан
27.07.2023, 17:38 47
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем