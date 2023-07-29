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Товарищеские матчи
Бавария
29.07.2023 13:00 – FT 1 : 0
Кавасаки Фронтале
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
29 июля 2023, 16:36 | Обновлено 29 июля 2023, 16:48
85
0

Бавария в Японии с минимальным счетом обыграла Кавасаки

Мюнхенцы провели очередной спарринг летнего межсезонья

29 июля 2023, 16:36 | Обновлено 29 июля 2023, 16:48
85
0
Бавария в Японии с минимальным счетом обыграла Кавасаки
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» в субботу, 29 июля, в рамках турне по Японии провела товарищеский матч с командой «Кавасаки Фронтале».

Встреча, которая состоялась в Токио, завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба.

Автором единственного гола в поединке стал Йосип Станишич, которому ассистировал Райан Гравенберх.

Напомним, что «Бавария» свой первый официальный матч сезона-2023/2024 проведет 12 августа. Это будет встреча с «РБ Лейпциг» за Суперкубок Германии.

Товарищеский матч

«Кавасаки Фронтале» – «Бавария» – 0:1

Гол: Станишич, 57.

События матча

45’ +12
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Станишич (Бавария).
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Бавария товарищеские матчи Кавасаки Фронтале Йосип Станишич Райан Гравенберх
Источник Sport.ua
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