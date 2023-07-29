Бавария в Японии с минимальным счетом обыграла Кавасаки

Мюнхенская «Бавария» в субботу, 29 июля, в рамках турне по Японии провела товарищеский матч с командой «Кавасаки Фронтале».

Встреча, которая состоялась в Токио, завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба.

Автором единственного гола в поединке стал Йосип Станишич, которому ассистировал Райан Гравенберх.

Напомним, что «Бавария» свой первый официальный матч сезона-2023/2024 проведет 12 августа. Это будет встреча с «РБ Лейпциг» за Суперкубок Германии.

Товарищеский матч

«Кавасаки Фронтале» – «Бавария» – 0:1

Гол: Станишич, 57.