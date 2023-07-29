Бавария в Японии с минимальным счетом обыграла Кавасаки
Мюнхенцы провели очередной спарринг летнего межсезонья
Мюнхенская «Бавария» в субботу, 29 июля, в рамках турне по Японии провела товарищеский матч с командой «Кавасаки Фронтале».
Встреча, которая состоялась в Токио, завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба.
Автором единственного гола в поединке стал Йосип Станишич, которому ассистировал Райан Гравенберх.
Напомним, что «Бавария» свой первый официальный матч сезона-2023/2024 проведет 12 августа. Это будет встреча с «РБ Лейпциг» за Суперкубок Германии.
Товарищеский матч
«Кавасаки Фронтале» – «Бавария» – 0:1
Гол: Станишич, 57.
События матча
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