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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 16:08 | Обновлено 29 июля 2023, 17:02
1097
8

Старт чемпиона. Составы на матч Металлист 1925 – Шахтер

Трубин вне состава

29 июля 2023, 16:08 | Обновлено 29 июля 2023, 17:02
1097
8
Старт чемпиона. Составы на матч Металлист 1925 – Шахтер
ФК Шахтер

В 17:00 начнется матч 1-го тура чемпионата Украины между «Металлистом 1925» и «Шахтером». В составе гостей отметим отсутствие вратаря Анатолия Трубина, который отбывает дисквалификацию.

Металлист 1925: Мозиль, Жичиков, Ткачук, Курило, Безуглый, Вачиберадзе, Русин, Кравченко, Бычек, Юсов, Сидоров

В запасе: Сидоренко, Потимков, Коваленко, Рудавский, Червак, Моура, Абдуллаев, Дмитренко, Ногейра, Чирук, Островский

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Бондаренко, Кащук, Крыськив, Зубков, Сикан, Траоре

В запасе: Пузанков, Твардовский, Педриньо, Фарина, Козик, Кастилло, Глущенко, Невертон, Тоиров, Келси

Sport.ua проведет текстовую трансляцию встречи.

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Источник Sport.ua
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Jaime_Lannister
2:1.
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+1
Gargantua
творчески ван левен перетасовал состав
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0
BigDean
Невже в 2 форварди буде грати Шахтар?
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0
New Zealander
Слабенький склад. Без Степаненка, Михайличенка  і Судакова. На місці Михайличенка який вже в Загребі знову каліч Топалов грає. Сподіваюсь що це тимчасово.
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0
AK.228
Цікаво!!!
Кащук, два номінальних форварда 
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-1
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Біг О
Шикарний склад! 
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-1
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