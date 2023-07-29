Старт чемпиона. Составы на матч Металлист 1925 – Шахтер

В 17:00 начнется матч 1-го тура чемпионата Украины между «Металлистом 1925» и «Шахтером». В составе гостей отметим отсутствие вратаря Анатолия Трубина, который отбывает дисквалификацию.

Металлист 1925: Мозиль, Жичиков, Ткачук, Курило, Безуглый, Вачиберадзе, Русин, Кравченко, Бычек, Юсов, Сидоров

В запасе: Сидоренко, Потимков, Коваленко, Рудавский, Червак, Моура, Абдуллаев, Дмитренко, Ногейра, Чирук, Островский

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Бондаренко, Кащук, Крыськив, Зубков, Сикан, Траоре

В запасе: Пузанков, Твардовский, Педриньо, Фарина, Козик, Кастилло, Глущенко, Невертон, Тоиров, Келси

Sport.ua проведет текстовую трансляцию встречи.