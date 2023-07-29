Греция29 июля 2023, 13:18 |
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Источник: Кипрский клуб проявляет интерес к Чигринскому
Дмитрий может продолжить карьеру в «АЕЛе» из Лимасола
29 июля 2023, 13:18 |
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Экс-защитник греческого «Ионикоса» Дмитрий Чигринский может продолжить карьеру на Кипре.
По информации источника, интерес к украинцу проявляет команда из чемпионата Кипра – «АЕЛ» из Лимасола.
В сезоне-2022/2023 Дмитрий Чигринский отыграл за «Ионикос» в 26 матчах, забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что Чигринский может вернуться в Украинскую Премьер-лигу.
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