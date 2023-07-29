Источник: Кипрский клуб проявляет интерес к Чигринскому

Экс-защитник греческого «Ионикоса» Дмитрий Чигринский может продолжить карьеру на Кипре.

По информации источника, интерес к украинцу проявляет команда из чемпионата Кипра – «АЕЛ» из Лимасола.

В сезоне-2022/2023 Дмитрий Чигринский отыграл за «Ионикос» в 26 матчах, забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Чигринский может вернуться в Украинскую Премьер-лигу.