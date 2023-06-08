Чигринский интересен клубам из Украины, Греции и Азии

36-летний центральный защитник «Ионикоса» Дмитрий Чигринский в следующем сезоне может как остаться играть в Греции, так и вернуться в Украину или же подписать трудовое соглашение с представителем азиатского фубола.

По информации менеджера Чигринского Александра Панкова, в Украине интерес к центрбеку проявляют сразу два клуба, однако конкретика в этом вопросе не раскрывается.

Примечательно, что контракт Чигринского с «Ионикосом» рассчитан до лета 2024 года. Ранее команда украинца вылетела из греческой Суперлиги, после чего появились сообщения, что Чигринский намерен покинуть «Ионикос».