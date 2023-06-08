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Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 18:22 |
822
2

Чигринский интересен клубам из Украины, Греции и Азии

Опытный центрбек может вернуться на родину через семь лет после отъезда за границу

08 июня 2023, 18:22 |
822
2
Чигринский интересен клубам из Украины, Греции и Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский

36-летний центральный защитник «Ионикоса» Дмитрий Чигринский в следующем сезоне может как остаться играть в Греции, так и вернуться в Украину или же подписать трудовое соглашение с представителем азиатского фубола.

По информации менеджера Чигринского Александра Панкова, в Украине интерес к центрбеку проявляют сразу два клуба, однако конкретика в этом вопросе не раскрывается.

Примечательно, что контракт Чигринского с «Ионикосом» рассчитан до лета 2024 года. Ранее команда украинца вылетела из греческой Суперлиги, после чего появились сообщения, что Чигринский намерен покинуть «Ионикос».

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Дмитрий Чигринский Александр Панков трансферы УПЛ трансферы Ионикос
Источник Sport.ua
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nikrom
Він що ще грає?
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