Чигринский интересен клубам из Украины, Греции и Азии
Опытный центрбек может вернуться на родину через семь лет после отъезда за границу
36-летний центральный защитник «Ионикоса» Дмитрий Чигринский в следующем сезоне может как остаться играть в Греции, так и вернуться в Украину или же подписать трудовое соглашение с представителем азиатского фубола.
По информации менеджера Чигринского Александра Панкова, в Украине интерес к центрбеку проявляют сразу два клуба, однако конкретика в этом вопросе не раскрывается.
Примечательно, что контракт Чигринского с «Ионикосом» рассчитан до лета 2024 года. Ранее команда украинца вылетела из греческой Суперлиги, после чего появились сообщения, что Чигринский намерен покинуть «Ионикос».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянские команды проиграли второй еврокубковый финал в сезоне
Украинского форварда хотят подписать «Торино», «Удинезе», «Салернитана» и «Болонья»