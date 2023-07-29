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  4. ФОТО. Свитолина и Костюк вместе потренировались в Вашингтоне
WTA
29 июля 2023, 08:25 |
1112
0

ФОТО. Свитолина и Костюк вместе потренировались в Вашингтоне

Украинские теннисистки отметили, что в столице США очень жарко

29 июля 2023, 08:25 |
1112
0
ФОТО. Свитолина и Костюк вместе потренировались в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк потренировались вместе на кортах турнира Mubadala Citi DC Open, который на следующей неделе стартует в Вашингтоне.

Украинские теннисистки отметили, что в столице США очень жарко – 35 градусов по Цельсию.

Отметим, что в первом раунде соревнований Элина сыграет против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко. Марта на старте турнира проведет поединок против Бьянки Андреесу из Канады.

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WTA Вашингтон Элина Свитолина Марта Костюк фото
Источник Instagram
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