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  4. Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?
WTA
28 июля 2023, 20:12 | Обновлено 28 июля 2023, 20:14
2508
2

Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?

Соревнования под названием Mubadala Citi DC Open состоятся с 31 июля по 6 августа

28 июля 2023, 20:12 | Обновлено 28 июля 2023, 20:14
2508
2
Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA 27), Ангелина Калинина (WTA 28) и Марта Костюк (WTA 34) узнали соперниц на старте хардового турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США).

В первом раунде соревнований Элина сыграет против Виктории Азаренко из беларуси. Ранее Свитолина обыграла представительницу рб в 1/8 финала Уимблдона-2023, прервав серию из 5 поражений подряд в личных встречах.

Ангелина в 1/16 финала встретится с Дженнифер Брэди (США, WTA 1055). Для американки это будет первый матч на уровне WTA с 2021 года. Тогда Брэди получила травму правой ноги и приостановила выступления на 2 года. Отметим, что Дженнифер в 2021 играла в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису, где проиграла Наоми Осаке.

Марта на старте турнира проведет поединок против Бьянки Андрееску (Канада, WTA 44). Это будет вторая встреча девушек, счет 1:0 в пользу представительницы Канады.

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Дженнифер Брэди Бьянка Андрееску Виктория Азаренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Марта Костюк WTA Вашингтон
Источник Sport.ua
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Elis
Еліні й Марті не буде легко. Але так гартувалась сталь. Головне, щоб на USO пощастило з жеребом. 
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+2
KirTheKing
у Элины первые три круга могут быть старые знакомые с Уима: 1/16 азаренко, 1/8 мертенс, QF кенин, SF киз/саккари, F гарсия/гофф..
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0
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