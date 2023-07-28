Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?

Украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA 27), Ангелина Калинина (WTA 28) и Марта Костюк (WTA 34) узнали соперниц на старте хардового турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США).

В первом раунде соревнований Элина сыграет против Виктории Азаренко из беларуси. Ранее Свитолина обыграла представительницу рб в 1/8 финала Уимблдона-2023, прервав серию из 5 поражений подряд в личных встречах.

Ангелина в 1/16 финала встретится с Дженнифер Брэди (США, WTA 1055). Для американки это будет первый матч на уровне WTA с 2021 года. Тогда Брэди получила травму правой ноги и приостановила выступления на 2 года. Отметим, что Дженнифер в 2021 играла в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису, где проиграла Наоми Осаке.

Марта на старте турнира проведет поединок против Бьянки Андрееску (Канада, WTA 44). Это будет вторая встреча девушек, счет 1:0 в пользу представительницы Канады.