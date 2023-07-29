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Чемпионат Украины
Рух Львов
29.07.2023 15:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 07:32 | Обновлено 29 июля 2023, 08:07
273
0

Рух – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 июля в 15:00 видеотрансляцию матча 1-го тура УПЛ

29 июля 2023, 07:32 | Обновлено 29 июля 2023, 08:07
273
0
Рух – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

В субботу, 29 июля, пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и луганская «Заря».

Матч состоится во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Желто-черные в прошлом сезоне боролись за выживание и сумели сохранить место в элитном дивизионе чемпионата Украины.

«Заря» заняла третье место и ожидает старта в Лиге Европы. У луганской команды в межсезонье сменился тренер: Патрик ван Леувен ушел в «Шахтер», и команду возглавил Ненад Лалатович.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Рух – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится телеканалами Суспільне и Sport 1, а также клубным каналом «Руха».

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Источник Sport.ua
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