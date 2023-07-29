Рух – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 июля в 15:00 видеотрансляцию матча 1-го тура УПЛ
В субботу, 29 июля, пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и луганская «Заря».
Матч состоится во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
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Желто-черные в прошлом сезоне боролись за выживание и сумели сохранить место в элитном дивизионе чемпионата Украины.
«Заря» заняла третье место и ожидает старта в Лиге Европы. У луганской команды в межсезонье сменился тренер: Патрик ван Леувен ушел в «Шахтер», и команду возглавил Ненад Лалатович.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Рух – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится телеканалами Суспільне и Sport 1, а также клубным каналом «Руха».
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