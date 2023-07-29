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  4. ЦЫТКИН: «Понимали, что Карпаты – главный претендент на выход в УПЛ»
Украина. Первая лига
29 июля 2023, 06:23 | Обновлено 29 июля 2023, 06:43
332
0

ЦЫТКИН: «Понимали, что Карпаты – главный претендент на выход в УПЛ»

Главный тренер команды «Хуст» прокомментировал поражение от «Карпат»

29 июля 2023, 06:23 | Обновлено 29 июля 2023, 06:43
332
0
ЦЫТКИН: «Понимали, что Карпаты – главный претендент на выход в УПЛ»
fckarpaty.org.ua. Владимир Цыткин

Главный тренер клуба «Хуст» Владимир Цыткин прокомментировал поражение в матче 1-го тура против львовских «Карпат» (0:1):

– Какие у вас остались впечатления после матча против Карпат?

– Львов – это футбольный город. Когда я приезжал сюда еще в качестве футболиста или сейчас уже тренером, то всегда получал приятные впечатления. Классная атмосфера! Единственное, чего не хватает – это зрители. Мы понимаем, что «Карпаты» наверняка – главный претендент на выход в УПЛ. Однако мы старались играть в свой футбол. Где-то удаление нам сломало игру, но мы сражались до конца. Поэтому у меня нет претензий к команде.

– Отличались ли Карпаты сегодня от матча на сборах в Хусте, 7 июля?

– Конечно, да. У нас нет такой глубины склада, как у Карпат. Мы проводили некоторые эксперименты в составе, что-то получилось, а что-то нет. Матчи на сборах и в чемпионате разнятся. Сегодня была интересная игра, и мы выглядели достойно.

– Что скажете об игре вашего вратаря Арсена Белименко?

– Если вратарь пропускает, то я недоволен. Я бы выделял не только вратаря, но и оборону. Они тоже сегодня сыграли неплохо и делали все, о чем мы договаривались. Мы будем развиваться и двигаться вперед. Чемпионат только начался, все впереди.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов пресс-конференция Первая лига Украины Хуст Владимир Цыткин Арсен Белименко
Источник ФК Карпаты Львов
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