ЛАВРИНЕНКО: «VAR отменил пенальти. Игра могла пойти по другому сценарию»

Главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко поделился эмоциями после матча 1-го тура УПЛ в Житомире против «Полесья» (0:2):

«Впечатления отрицательные. Мы проиграли. Но наша команда в начале пути. Трудно отыгрываться, пропустив уже на старте. Это сломало все планы на игру.

Гол Макуаны повлиял на игру. Это как в боксе – мы пропустили, и весь наш план сломался.

В перерыве говорили о более агрессивной игре в атаке. Вышедший в старте нападающий, по моему мнению, не справился с задачей, поэтому произошла замена в перерыве.

После перерыва соперник больше играл от обороны. Нам не хватало индивидуального мастерства. Необходимо просматривать повторы. VAR отменил пенальти. Если бы мы забили одиннадцатиметровый – игра могла бы пойти по другому сценарию».