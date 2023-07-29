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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 04:42 | Обновлено 29 июля 2023, 05:11
93
0

ЛАВРИНЕНКО: «VAR отменил пенальти. Игра могла пойти по другому сценарию»

Главный тренер «Вереса» поделился впечатлениями от матча с «Полесьем»

29 июля 2023, 04:42 | Обновлено 29 июля 2023, 05:11
93
0
ЛАВРИНЕНКО: «VAR отменил пенальти. Игра могла пойти по другому сценарию»
ФК Верес Ровно. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко поделился эмоциями после матча 1-го тура УПЛ в Житомире против «Полесья» (0:2):

«Впечатления отрицательные. Мы проиграли. Но наша команда в начале пути. Трудно отыгрываться, пропустив уже на старте. Это сломало все планы на игру.

Гол Макуаны повлиял на игру. Это как в боксе – мы пропустили, и весь наш план сломался.

В перерыве говорили о более агрессивной игре в атаке. Вышедший в старте нападающий, по моему мнению, не справился с задачей, поэтому произошла замена в перерыве.

После перерыва соперник больше играл от обороны. Нам не хватало индивидуального мастерства. Необходимо просматривать повторы. VAR отменил пенальти. Если бы мы забили одиннадцатиметровый – игра могла бы пойти по другому сценарию».

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно пресс-конференция Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье Сергей Лавриненко VAR судейство
Источник ФК Верес
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