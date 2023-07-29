ЛАВРИНЕНКО: «VAR отменил пенальти. Игра могла пойти по другому сценарию»
Главный тренер «Вереса» поделился впечатлениями от матча с «Полесьем»
Главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко поделился эмоциями после матча 1-го тура УПЛ в Житомире против «Полесья» (0:2):
«Впечатления отрицательные. Мы проиграли. Но наша команда в начале пути. Трудно отыгрываться, пропустив уже на старте. Это сломало все планы на игру.
Гол Макуаны повлиял на игру. Это как в боксе – мы пропустили, и весь наш план сломался.
В перерыве говорили о более агрессивной игре в атаке. Вышедший в старте нападающий, по моему мнению, не справился с задачей, поэтому произошла замена в перерыве.
После перерыва соперник больше играл от обороны. Нам не хватало индивидуального мастерства. Необходимо просматривать повторы. VAR отменил пенальти. Если бы мы забили одиннадцатиметровый – игра могла бы пойти по другому сценарию».
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