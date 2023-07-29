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  4. ВИШНЯК: «Это не футбол. На этом стадионе высокая трава, и не поливают поле»
Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 05:40 | Обновлено 29 июля 2023, 06:00
1694
0

ВИШНЯК: «Это не футбол. На этом стадионе высокая трава, и не поливают поле»

Главный тренер «Колоса» прокомментировал поединок УПЛ против «Оболони»

29 июля 2023, 05:40 | Обновлено 29 июля 2023, 06:00
1694
0
ВИШНЯК: «Это не футбол. На этом стадионе высокая трава, и не поливают поле»
ФК Колос Ковалевка. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поединок 1-го тура УПЛ против «Оболони» (0:0), который прошел на стадионе «Оболонь-Арена»:

«С одной стороны, мы довольны, что получили первый зачетный балл в этом чемпионате. С другой стороны, по моим ощущениям сразу после игры, мне кажется, мы создали достаточно моментов, чтобы забить мяч.

Нам не хватило забитого мяча, не хватило где-то хладнокровия, мастерства. Ну и, честно говоря, на стадионе здесь всегда такая высокая трава, и не поливают поле. Такое впечатление, что такой футбол – это жевательная резинка, когда мяч жуется, футбол медленный. Кому-то больше нравится, может быть. Я не знаю.

«Оболонь» – неплохая команда, у них много скоростных игроков. Если бы было более быстрое поле, я думаю, игра была бы интереснее. Быстрее бы ходил мяч, моменты создавались бы, игра была бы острее и интереснее. Это мое мнение. По воротам бьют – мяч не летит. У обеих команд, не только у нашей. Брак в простых ситуациях».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Колос Ковалевка Оболонь - Колос Ярослав Вишняк пресс-конференция
Источник ФК Колос Ковалевка
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