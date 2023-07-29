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  4. ДЕМЧЕНКО: «Ворскла – очень мощная команда, был сложный матч»
Лига конференций
29 июля 2023, 03:40 | Обновлено 29 июля 2023, 04:12
179
0

ДЕМЧЕНКО: «Ворскла – очень мощная команда, был сложный матч»

Главный тренер «Дилы» прокомментировал поражение от «Ворсклы»

29 июля 2023, 03:40 | Обновлено 29 июля 2023, 04:12
179
0
ДЕМЧЕНКО: «Ворскла – очень мощная команда, был сложный матч»
ФК Ворскла. Андрей Демченко

Украинский наставник грузинской команды «Дила» Андрей Демченко прокомментировал поражение в первом матче квалификации Q2 Лиги конференций от полтавской «Ворсклы» (1:2):

«Ворскла» – очень мощная команда. Я об этом сразу предупредил ребят. У Виктора Скрипника грамотная команда. Нам было очень сложно.

Украинская команда отдала инициативу и грамотно оборонялась, закрыла фланги, и нам было сложно.

«Ворскла» очень хорошо подготовлена физически. Минут 75 они терпели и ждали. Были шансы для взятия ворот на контракта. Такую тактику выбрал их тренер. Нашим игрокам не хватило физических кондиций, поэтому мы пропустили два гола».

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Андрей Демченко Дила Гори Ворскла Полтава Лига конференций Ворскла - Дила пресс-конференция
Источник ФК Ворскла
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