ДЕМЧЕНКО: «Ворскла – очень мощная команда, был сложный матч»
Главный тренер «Дилы» прокомментировал поражение от «Ворсклы»
Украинский наставник грузинской команды «Дила» Андрей Демченко прокомментировал поражение в первом матче квалификации Q2 Лиги конференций от полтавской «Ворсклы» (1:2):
«Ворскла» – очень мощная команда. Я об этом сразу предупредил ребят. У Виктора Скрипника грамотная команда. Нам было очень сложно.
Украинская команда отдала инициативу и грамотно оборонялась, закрыла фланги, и нам было сложно.
«Ворскла» очень хорошо подготовлена физически. Минут 75 они терпели и ждали. Были шансы для взятия ворот на контракта. Такую тактику выбрал их тренер. Нашим игрокам не хватило физических кондиций, поэтому мы пропустили два гола».
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