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Англия
29 июля 2023, 04:05 | Обновлено 29 июля 2023, 04:33
68
0

ОФИЦИАЛЬНО. Английский Фулхэм усилился защитником из Аякса

Соглашение 23-летнего Калвина Бэсси с «дачниками» будет действовать 4 года

29 июля 2023, 04:05 | Обновлено 29 июля 2023, 04:33
68
0
ОФИЦИАЛЬНО. Английский Фулхэм усилился защитником из Аякса
ФК Фулхэм. Калвин Бэсси

Английский клуб «Фулхэм» официально сообщил, что подписан контракт с нигерийским защитником Калвином Бэсси, который ранее играл за амстердамский «Аякс».

Соглашение 23-летнего футболиста с «дачниками» будет действовать 4 сезона, до лета 2027 года.

По неофициальным данным, «Фулхэм» заплатит «Аяксу» за трансфер около 21 млн евро.

В минувшем сезоне Бэсси провел 39 матчей и забил 1 гол за «Аякс». Ранее он играл два сезона за шотландский «Рейнджерс».

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Источник ФК Фулхэм
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