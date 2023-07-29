ОФИЦИАЛЬНО. Английский Фулхэм усилился защитником из Аякса
Соглашение 23-летнего Калвина Бэсси с «дачниками» будет действовать 4 года
Английский клуб «Фулхэм» официально сообщил, что подписан контракт с нигерийским защитником Калвином Бэсси, который ранее играл за амстердамский «Аякс».
Соглашение 23-летнего футболиста с «дачниками» будет действовать 4 сезона, до лета 2027 года.
По неофициальным данным, «Фулхэм» заплатит «Аяксу» за трансфер около 21 млн евро.
В минувшем сезоне Бэсси провел 39 матчей и забил 1 гол за «Аякс». Ранее он играл два сезона за шотландский «Рейнджерс».
Joining the journey... 🌴 pic.twitter.com/Gij3Y6PFbu— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 28, 2023
Welcome to Fulham, @CalvinBassey! 🤝— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 28, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка будет выступать в Париже будущим летом
На месте работают спасатели и полицейские