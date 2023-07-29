ОФИЦИАЛЬНО. Английский Фулхэм усилился защитником из Аякса

Английский клуб «Фулхэм» официально сообщил, что подписан контракт с нигерийским защитником Калвином Бэсси, который ранее играл за амстердамский «Аякс».

Соглашение 23-летнего футболиста с «дачниками» будет действовать 4 сезона, до лета 2027 года.

По неофициальным данным, «Фулхэм» заплатит «Аяксу» за трансфер около 21 млн евро.

В минувшем сезоне Бэсси провел 39 матчей и забил 1 гол за «Аякс». Ранее он играл два сезона за шотландский «Рейнджерс».

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Joining the journey... 🌴 pic.twitter.com/Gij3Y6PFbu — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 28, 2023