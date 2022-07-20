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  4. Аякс подписал защитника сборной Нигерии
Нидерланды
20 июля 2022, 20:48 |
808
0

Аякс подписал защитника сборной Нигерии

Калвин Бэсси продолжит карьеру в амстердамском клубе

20 июля 2022, 20:48 |
808
0
Аякс подписал защитника сборной Нигерии
ФК Аякс. Калвин Бэсси

Нидерландский «Аякс» объявил о подписании защитника «Рейнджерс» Калвина Бэсси.

Сумма трансфера составила 23 млн евро. Бонусные выплаты могут увеличить сумму до 26,5 млн евро.

22-летний игрок сборной Нигерии заключил с амстердамским клубом пятилетний контракт – до 30 июня 2027 года.

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Источник ФК Аякс
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