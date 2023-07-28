Полесье повторило рекорд Днепра-1

Всего 2 минуты понадобилось 20-летнему конголезскому нападающему «Полесья» Бени Макуана, чтобы открыть голевой счет своей команды в элитном дивизионе. Тем самым житомиряне повторили рекорд чемпионатов Украины «Днепра-1», который 4 года назад столь же быстро забил первый мяч в УПЛ.

К слову, в первой 30-минутке удалось впервые поразить ворота соперников только 10 клубам.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние премьерные голы клубов в чемпионатах Украины

Минута Клуб Автор гола Дата Соперник Счет 2' Днепр-1 Сергей БУЛЕЦА 31.07.2019 Олимпик (д) 2:0 2' Полесье Бени МАКУАНА 28.07.2023 Верес (д) 2:0 3' Динамо Юрий ГРИЦЫНА 07.03.1992 Металлист (д) 2:1 4' Сталь Км МИГЕЛ ВЕЛОЗУ* 19.07.2015 Динамо (д) 1:2 8' Металлист 1925 Юрий БАТЮШИН 25.07.2021 Рух (д) 2:1 14' Николаев Михаил ПАВЛОВ 06.03.1992 Темп (д) 1:0 22' Карпаты Анатолий МУЩИНКА 06.03.1992 Черноморец (г) 2:2 22' Львов Вадим ПАНАС 20.07.2008 Шахтер (д) 2:0 27' Черноморец Юрий САК 06.03.1992 Карпаты (д) 2:2 28' Буковина Валерий АЛИСТАРОВ 07.03.1992 Нива Т (д) 2:1

* автогол.