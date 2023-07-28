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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 23:53 | Обновлено 29 июля 2023, 01:10
568
1

Полесье повторило рекорд Днепра-1

Житомирянам понадобилось всего 2 минуты, чтобы открыть голевой счет в УПЛ

28 июля 2023, 23:53 | Обновлено 29 июля 2023, 01:10
568
1
Полесье повторило рекорд Днепра-1
ФК Полесье. Бени Макуана

Всего 2 минуты понадобилось 20-летнему конголезскому нападающему «Полесья» Бени Макуана, чтобы открыть голевой счет своей команды в элитном дивизионе. Тем самым житомиряне повторили рекорд чемпионатов Украины «Днепра-1», который 4 года назад столь же быстро забил первый мяч в УПЛ.

К слову, в первой 30-минутке удалось впервые поразить ворота соперников только 10 клубам.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние премьерные голы клубов в чемпионатах Украины

Минута

Клуб

Автор гола

Дата

Соперник

Счет

2'

Днепр-1

Сергей БУЛЕЦА

31.07.2019

Олимпик (д)

2:0

2'

Полесье

Бени МАКУАНА

28.07.2023

Верес (д)

2:0

3'

Динамо

Юрий ГРИЦЫНА

07.03.1992

Металлист (д)

2:1

4'

Сталь Км

МИГЕЛ ВЕЛОЗУ*

19.07.2015

Динамо (д)

1:2

8'

Металлист 1925

Юрий БАТЮШИН

25.07.2021

Рух (д)

2:1

14'

Николаев

Михаил ПАВЛОВ

06.03.1992

Темп (д)

1:0

22'

Карпаты

Анатолий МУЩИНКА

06.03.1992

Черноморец (г)

2:2

22'

Львов

Вадим ПАНАС

20.07.2008

Шахтер (д)

2:0

27'

Черноморец

Юрий САК

06.03.1992

Карпаты (д)

2:2

28'

Буковина

Валерий АЛИСТАРОВ

07.03.1992

Нива Т (д)

2:1

* автогол.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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inoj
Повторило, але Полісся - це ще й дебютант ПЛ, так що це додатковий +
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