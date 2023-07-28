Полесье повторило рекорд Днепра-1
Житомирянам понадобилось всего 2 минуты, чтобы открыть голевой счет в УПЛ
Всего 2 минуты понадобилось 20-летнему конголезскому нападающему «Полесья» Бени Макуана, чтобы открыть голевой счет своей команды в элитном дивизионе. Тем самым житомиряне повторили рекорд чемпионатов Украины «Днепра-1», который 4 года назад столь же быстро забил первый мяч в УПЛ.
К слову, в первой 30-минутке удалось впервые поразить ворота соперников только 10 клубам.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние премьерные голы клубов в чемпионатах Украины
|
Минута
|
Клуб
|
Автор гола
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
2'
|
Днепр-1
|
Сергей БУЛЕЦА
|
31.07.2019
|
Олимпик (д)
|
2:0
|
2'
|
Полесье
|
Бени МАКУАНА
|
28.07.2023
|
Верес (д)
|
2:0
|
3'
|
Динамо
|
Юрий ГРИЦЫНА
|
07.03.1992
|
Металлист (д)
|
2:1
|
4'
|
Сталь Км
|
МИГЕЛ ВЕЛОЗУ*
|
19.07.2015
|
Динамо (д)
|
1:2
|
8'
|
Металлист 1925
|
Юрий БАТЮШИН
|
25.07.2021
|
Рух (д)
|
2:1
|
14'
|
Николаев
|
Михаил ПАВЛОВ
|
06.03.1992
|
Темп (д)
|
1:0
|
22'
|
Карпаты
|
Анатолий МУЩИНКА
|
06.03.1992
|
Черноморец (г)
|
2:2
|
22'
|
Львов
|
Вадим ПАНАС
|
20.07.2008
|
Шахтер (д)
|
2:0
|
27'
|
Черноморец
|
Юрий САК
|
06.03.1992
|
Карпаты (д)
|
2:2
|
28'
|
Буковина
|
Валерий АЛИСТАРОВ
|
07.03.1992
|
Нива Т (д)
|
2:1
* автогол.
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