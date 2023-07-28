Усиление для Шарана. Минай подписал полузащитника Львова

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Львова» Денис Довбецкий подписал контракт с «Минаем».

В июне этого года уроженец Радехова Львовской области дебютировал в УПЛ, выйдя на замену в поединке 30-го тура УПЛ против «Колоса» (0:1). До этого 19-летний Довбецкий провел 38 матчей и забил 5 мячей за «Львов» U-19.

Напомним, нынешним летом ряды «Миная» пополнил также экс-голкипер «Львова» Илья Ольховый.

Новый сезон УПЛ закарпатцы откроют выездным матчем с «Динамо» 30 июля. Ранее стало известно, что «Минай» будет сотрудничать с ФК «Львов».