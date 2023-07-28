Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усиление для Шарана. Минай подписал полузащитника Львова
Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 23:59 | Обновлено 29 июля 2023, 00:27
238
0

Усиление для Шарана. Минай подписал полузащитника Львова

Еще один игрок «горожан» – Денис Довбецкий – пополнил ряды закарпатцев

28 июля 2023, 23:59 | Обновлено 29 июля 2023, 00:27
238
0
Усиление для Шарана. Минай подписал полузащитника Львова
ФК Минай. Владимир Шаран

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Львова» Денис Довбецкий подписал контракт с «Минаем».

В июне этого года уроженец Радехова Львовской области дебютировал в УПЛ, выйдя на замену в поединке 30-го тура УПЛ против «Колоса» (0:1). До этого 19-летний Довбецкий провел 38 матчей и забил 5 мячей за «Львов» U-19.

Напомним, нынешним летом ряды «Миная» пополнил также экс-голкипер «Львова» Илья Ольховый.

Новый сезон УПЛ закарпатцы откроют выездным матчем с «Динамо» 30 июля. Ранее стало известно, что «Минай» будет сотрудничать с ФК «Львов».

По теме:
Источник: Садио Мане переходит из Баварии в саудовский Аль-Наср
Эвертон может перехватить вингера Шахтера у Фенербахче
Форвард из Панамы отказался переходить в Черноморец. В чем причина?
Минай Львов трансферы трансферы УПЛ Денис Довбецкий Владимир Шаран Илья Ольховый инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый сезон УПЛ начался с ничьей. Оболонь и Колос голов не забили
Футбол | 28 июля 2023, 18:57 3
Новый сезон УПЛ начался с ничьей. Оболонь и Колос голов не забили
Новый сезон УПЛ начался с ничьей. Оболонь и Колос голов не забили

В киевском региональном дерби команды создали мало голевых моментов

Защитник Оболони Мороз вписал свое имя в историю УПЛ-2023/24
Футбол | 28 июля 2023, 17:15 3
Защитник Оболони Мороз вписал свое имя в историю УПЛ-2023/24
Защитник Оболони Мороз вписал свое имя в историю УПЛ-2023/24

Игрок стал автором первого в сезоне предупреждения

Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
Футбол | 28.07.2023, 12:25
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
Другие виды | 28.07.2023, 18:39
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
Моуриньо был прав? Контратаки – новый тактический тренд в АПЛ
Футбол | 28.07.2023, 21:30
Моуриньо был прав? Контратаки – новый тактический тренд в АПЛ
Моуриньо был прав? Контратаки – новый тактический тренд в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
28.07.2023, 08:00 7
Футбол
Украина победила Хорватию и стала вторым полуфиналистом Кубка претендентов
Украина победила Хорватию и стала вторым полуфиналистом Кубка претендентов
27.07.2023, 23:20 4
Волейбол
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
27.07.2023, 05:39 5
Футбол
Арсенал в голевом триллере в США перестрелял Барселону
Арсенал в голевом триллере в США перестрелял Барселону
27.07.2023, 09:18
Футбол
Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»
Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»
27.07.2023, 23:26 30
Другие виды
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
28.07.2023, 13:05 21
Футбол
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
27.07.2023, 18:00 9
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем