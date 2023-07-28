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  4. Эвертон может перехватить вингера Шахтера у Фенербахче
Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 21:55 |
1506
1

Эвертон может перехватить вингера Шахтера у Фенербахче

Тете находится в сфере интересов клуба английской Премьер-лиги

28 июля 2023, 21:55 |
1506
1
Эвертон может перехватить вингера Шахтера у Фенербахче
ФК Шахтер. Тете

Клуб английской Премьер-лиги «Эвертон» проявляет интерес к 23-летнему вингеру «Шахтера» Тете, который вторую часть минувшего сезона отыграл на Туманном Альбионе за «Лестер».

«Ириски» оценивали возможность приглашения бразильца еще в январе, но тогда Тете перешел в «Лестер». Сейчас же «Эвертон» возобновил интерес к полузащитнику «Шахтера», которого можно подписать без выплаты украинскому клубу компенсации.

Благодаря Annexe 7 ФИФА Тете имеет возможность приостановить действие контракта с «Шахтером» до конца сезона-2023/24. Учитывая то обстоятельство, что трудовое соглашение бразильца с «горняками» рассчитано до конца нынешнего года, это означает одно – Тете волен самостоятельно распоряжаться своей карьерой на ближайшую перспективу.

Отметим, что сегодня турецкий журналист Ягиз Сабункуоглу сообщил о том, что Тете якобы расторг контракт с «Шахтером» и близок к переходу в «Фенербахче».

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Источник: Садио Мане переходит из Баварии в саудовский Аль-Наср
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Источник The Sun
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Дані Рохас
та я вроде читал он с наполи контракт подписывает, или с лацио
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