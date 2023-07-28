Эвертон может перехватить вингера Шахтера у Фенербахче
Тете находится в сфере интересов клуба английской Премьер-лиги
Клуб английской Премьер-лиги «Эвертон» проявляет интерес к 23-летнему вингеру «Шахтера» Тете, который вторую часть минувшего сезона отыграл на Туманном Альбионе за «Лестер».
«Ириски» оценивали возможность приглашения бразильца еще в январе, но тогда Тете перешел в «Лестер». Сейчас же «Эвертон» возобновил интерес к полузащитнику «Шахтера», которого можно подписать без выплаты украинскому клубу компенсации.
Благодаря Annexe 7 ФИФА Тете имеет возможность приостановить действие контракта с «Шахтером» до конца сезона-2023/24. Учитывая то обстоятельство, что трудовое соглашение бразильца с «горняками» рассчитано до конца нынешнего года, это означает одно – Тете волен самостоятельно распоряжаться своей карьерой на ближайшую перспективу.
Отметим, что сегодня турецкий журналист Ягиз Сабункуоглу сообщил о том, что Тете якобы расторг контракт с «Шахтером» и близок к переходу в «Фенербахче».
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