Эвертон может перехватить вингера Шахтера у Фенербахче

Клуб английской Премьер-лиги «Эвертон» проявляет интерес к 23-летнему вингеру «Шахтера» Тете, который вторую часть минувшего сезона отыграл на Туманном Альбионе за «Лестер».

«Ириски» оценивали возможность приглашения бразильца еще в январе, но тогда Тете перешел в «Лестер». Сейчас же «Эвертон» возобновил интерес к полузащитнику «Шахтера», которого можно подписать без выплаты украинскому клубу компенсации.

Благодаря Annexe 7 ФИФА Тете имеет возможность приостановить действие контракта с «Шахтером» до конца сезона-2023/24. Учитывая то обстоятельство, что трудовое соглашение бразильца с «горняками» рассчитано до конца нынешнего года, это означает одно – Тете волен самостоятельно распоряжаться своей карьерой на ближайшую перспективу.

Отметим, что сегодня турецкий журналист Ягиз Сабункуоглу сообщил о том, что Тете якобы расторг контракт с «Шахтером» и близок к переходу в «Фенербахче».