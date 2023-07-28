28 июля состоялся первый матч нового сезона УПЛ 2023/24 между клубами «Оболонь» и «Колос».

Игра завершилась со счетом 0:0.

Во втором туре чемпионата Украины «Оболонь» встретится в дерби с «Динамо», а «Колос» проведет домашний поединок против «Черноморца».

ФОТО. Старт сезона УПЛ 2023/24. Оболонь и Колос расписали мировую

ФОТО: Иван Родителев