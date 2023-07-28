Украина. Премьер лига28 июля 2023, 21:19 | Обновлено 28 июля 2023, 21:22
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ФОТО. Старт сезона УПЛ 2023/24. Оболонь и Колос расписали мировую
Фотогалерея стартового матча чемпионата Украины
28 июля 2023, 21:19 | Обновлено 28 июля 2023, 21:22
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28 июля состоялся первый матч нового сезона УПЛ 2023/24 между клубами «Оболонь» и «Колос».
Игра завершилась со счетом 0:0.
Во втором туре чемпионата Украины «Оболонь» встретится в дерби с «Динамо», а «Колос» проведет домашний поединок против «Черноморца».
ФОТО. Старт сезона УПЛ 2023/24. Оболонь и Колос расписали мировую
ФОТО: Иван Родителев
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