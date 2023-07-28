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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 21:19 | Обновлено 28 июля 2023, 21:22
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0

ФОТО. Старт сезона УПЛ 2023/24. Оболонь и Колос расписали мировую

Фотогалерея стартового матча чемпионата Украины

28 июля 2023, 21:19 | Обновлено 28 июля 2023, 21:22
75
0
ФОТО. Старт сезона УПЛ 2023/24. Оболонь и Колос расписали мировую
Фото Ивана Родителева

28 июля состоялся первый матч нового сезона УПЛ 2023/24 между клубами «Оболонь» и «Колос».

Игра завершилась со счетом 0:0.

Во втором туре чемпионата Украины «Оболонь» встретится в дерби с «Динамо», а «Колос» проведет домашний поединок против «Черноморца».

ФОТО. Старт сезона УПЛ 2023/24. Оболонь и Колос расписали мировую

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ФОТО: Иван Родителев

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Источник Sport.ua
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