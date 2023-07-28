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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 20:55 | Обновлено 28 июля 2023, 21:03
1244
2

Матч Вереса и Полесья приостановлен на 89-й минуте из-за воздушной тревоги

Житомирская команда на момент остановки была впереди со счетом 2:0

28 июля 2023, 20:55 | Обновлено 28 июля 2023, 21:03
1244
2
Матч Вереса и Полесья приостановлен на 89-й минуте из-за воздушной тревоги
UPL TV

Матч 1-го тура УПЛ в Житомире между «Вересом» и «Полесьем» приостановлен на 89-й минуте из-за воздушной тревоги.

Житомирская команда на момент остановки была впереди со счетом 2:0.

Забитыми голами отличились Бени Макуана (2 мин) и Филипп Будковский (39 мин).

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье прерванные матчи
Источник Sport.ua
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Mr Voevudskiy
А что человеки на трибуне делают? Или это тоже сотню инвесторов народного клюба?)
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