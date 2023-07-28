Матч Вереса и Полесья приостановлен на 89-й минуте из-за воздушной тревоги

Матч 1-го тура УПЛ в Житомире между «Вересом» и «Полесьем» приостановлен на 89-й минуте из-за воздушной тревоги.

Житомирская команда на момент остановки была впереди со счетом 2:0.

Забитыми голами отличились Бени Макуана (2 мин) и Филипп Будковский (39 мин).