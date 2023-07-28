Украина. Премьер лига28 июля 2023, 20:55 | Обновлено 28 июля 2023, 21:03
1244
2
Матч Вереса и Полесья приостановлен на 89-й минуте из-за воздушной тревоги
Житомирская команда на момент остановки была впереди со счетом 2:0
28 июля 2023, 20:55 | Обновлено 28 июля 2023, 21:03
1244
2
Матч 1-го тура УПЛ в Житомире между «Вересом» и «Полесьем» приостановлен на 89-й минуте из-за воздушной тревоги.
Житомирская команда на момент остановки была впереди со счетом 2:0.
Забитыми голами отличились Бени Макуана (2 мин) и Филипп Будковский (39 мин).
Читайте также:Верес – Полесье – 0:2. Текстовая трансляция. LIVE
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 июля 2023, 20:50 11
Украинский хавбек отлично провел матч «Омонии» против «Габалы»
Футбол | 28 июля 2023, 13:05 16
Клуб поддержал Ольгу Харлан
Футбол | 28.07.2023, 14:40
Футбол | 28.07.2023, 18:10
Футбол | 28.07.2023, 17:15
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
А что человеки на трибуне делают? Или это тоже сотню инвесторов народного клюба?)
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.07.2023, 18:00 9
27.07.2023, 23:26 30
27.07.2023, 20:06 13
26.07.2023, 23:15 56
27.07.2023, 09:18
27.07.2023, 07:57 1
27.07.2023, 23:20 4
28.07.2023, 08:00 6