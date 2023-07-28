Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Виталий Сачко во второй раз в сезоне вышел в полуфинал челленджера
ATP
28 июля 2023, 19:05 | Обновлено 28 июля 2023, 20:47
90
0

Виталий Сачко во второй раз в сезоне вышел в полуфинал челленджера

Украинец быграл аргентинца Франсиско Комесанью в двох сетах

28 июля 2023, 19:05 | Обновлено 28 июля 2023, 20:47
90
0
Виталий Сачко во второй раз в сезоне вышел в полуфинал челленджера
instagram. Виталий Сачко

Первая ракетка Украины – Виталий Сачко – вышел в 1/2 финала грунтового турнира серии ATP Challenger в Вероне (Италия).

В четвертьфинале украинец одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаньей.

За весь первый сет Виталий отдал только одну подачу и одержал победу со счётом 7:5. Во второй партии украинец выиграл со счётом 6:3, не отдав ни одной подачи.

Сачко с аргентинцем встречались во второй раз. Теперь счёт стал 1:1 по очным встречам.

В матче 1/2 финала Виталий встретится с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) [1] – Стефано Наполитано (Италия).

ATP Challenger. Верона (Италия). 1/4 финала

Виталий Сачко (Украина) – Франсиско Комесанья (Аргентина) – 7:5, 6:3

Виталий во второй раз в сезоне вышел в полуфинал челленджера. В июне Сачко впервые в карьере взял титул на челленджере ATP в Братиславе.

По теме:
Дальше Гоффен? Сачко обыграл аргентинца в четвертьфинале турнира в Вероне
Марченко обыграл 2-го сеяного и вышел в полуфинал турнира в Эквадоре
Сачко деклассировал представителя Ливана на турнире в Италии
Виталий Сачко Франсиско Комесанья ATP Верона
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
Футбол | 28 июля 2023, 12:25 7
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет

Педриньо и Сидклей находятся под подозрением в Бразилии

Ольга ХАРЛАН: «Международная федерация убивает всех»
Другие виды | 28 июля 2023, 15:51 21
Ольга ХАРЛАН: «Международная федерация убивает всех»
Ольга ХАРЛАН: «Международная федерация убивает всех»

Украинка пояснила ситуацию с ее дисквалификацией на ЧМ

Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
Футбол | 28.07.2023, 13:05
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
Украина победила Хорватию и стала вторым полуфиналистом Кубка претендентов
Волейбол | 27.07.2023, 23:20
Украина победила Хорватию и стала вторым полуфиналистом Кубка претендентов
Украина победила Хорватию и стала вторым полуфиналистом Кубка претендентов
Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?
Теннис | 28.07.2023, 20:12
Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?
Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина СВИТОЛИНА: Мы не жмем руку россиянам и белорусам. Всё уважение Харлан
Элина СВИТОЛИНА: Мы не жмем руку россиянам и белорусам. Всё уважение Харлан
27.07.2023, 20:06 13
Другие виды
Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы
Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы
26.07.2023, 23:15 56
Футбол
Арсенал в голевом триллере в США перестрелял Барселону
Арсенал в голевом триллере в США перестрелял Барселону
27.07.2023, 09:18
Футбол
Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы
Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы
27.07.2023, 22:25 38
Футбол
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
27.07.2023, 18:00 9
Другие виды
Мужская сборная Украины также вышла в полуфинал Кубка претендентов
Мужская сборная Украины также вышла в полуфинал Кубка претендентов
28.07.2023, 15:55 12
Волейбол
Мы все – Ольга Харлан
Мы все – Ольга Харлан
27.07.2023, 17:38 41
Другие виды
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
27.07.2023, 05:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем