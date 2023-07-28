Виталий Сачко во второй раз в сезоне вышел в полуфинал челленджера
Украинец быграл аргентинца Франсиско Комесанью в двох сетах
Первая ракетка Украины – Виталий Сачко – вышел в 1/2 финала грунтового турнира серии ATP Challenger в Вероне (Италия).
В четвертьфинале украинец одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаньей.
За весь первый сет Виталий отдал только одну подачу и одержал победу со счётом 7:5. Во второй партии украинец выиграл со счётом 6:3, не отдав ни одной подачи.
Сачко с аргентинцем встречались во второй раз. Теперь счёт стал 1:1 по очным встречам.
В матче 1/2 финала Виталий встретится с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) [1] – Стефано Наполитано (Италия).
ATP Challenger. Верона (Италия). 1/4 финала
Виталий Сачко (Украина) – Франсиско Комесанья (Аргентина) – 7:5, 6:3
Виталий во второй раз в сезоне вышел в полуфинал челленджера. В июне Сачко впервые в карьере взял титул на челленджере ATP в Братиславе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Педриньо и Сидклей находятся под подозрением в Бразилии
Украинка пояснила ситуацию с ее дисквалификацией на ЧМ