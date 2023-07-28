Вадим ЧЕРВАК: «Надеюсь, у Металлиста 1925 все будет замечательно»

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Вадим Червак поделился ожиданиями от старта сезона в УПЛ и настрое на первую игру против донецкого «Шахтера».

- Вадим, ты уже довольно длительный период времени был в «Металлисте 1925». Как тебя восприняла команда, как тебе команда?

- Команда меня восприняла очень-очень хорошо. Мне все нравится. Я очень-очень рад и надеюсь, что все у нас будет замечательно.

- Уже совсем скоро ты можешь дебютировать в УПЛ или думал об этом, есть ожидания этого момента?

- Да, конечно. Я был три месяца без футбола, можно сказать, хотя мог быть и больше. С нетерпением ждал, каждый день, каждую минуту считал, чтобы дойти до этого и сыграть свой первый матч в УПЛ. Я с нетерпением жду матча против «Шахтера» и думаю, что все нам удастся.

- Первый матч против «Шахтера». Хороший или не очень соперник для для первого тура?

- Я думаю, что здесь слова излишни. Все все понимают, потому что это очень хороший соперник.

- Как думаешь, за счет чего наша команда может одержать победу на «Шахтером»?

- Я думаю, что только командная игра. Только так мы сможем добиться успеха.

- Расскажи о себе болельщикам, которые особо не знакомы с тобой как с игроком. На каких позициях можешь сыграть? Где удобнее играть? Какие твои качества являются сильными?

- Могу сыграть где угодно, кроме вратарской позиции. Но обычно играю или центрального защитника, или левого защитника, опорного полузащитника. А о себе, думаю, не нужно ничего говорить. Дай Бог, будут матчи, думаю, все будет видно уже на поле и болельщики уже оценят.