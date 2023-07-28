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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 19:00 | Обновлено 28 июля 2023, 19:12
549
0

Олег ГОЛОДЮК: «Мы сильно на задачах не зацикливаемся»

Тренер «Металлиста 1925» – о готовности команды к сезону-2023/2024

28 июля 2023, 19:00 | Обновлено 28 июля 2023, 19:12
549
0
Олег ГОЛОДЮК: «Мы сильно на задачах не зацикливаемся»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился мнением о планах коллектива на новую кампанию сезона-2023/2024 и рассказал о его готовности добиваться желаемого.

– Олег Юрьевич, как оцените подготовку к сезону? Все ли удалось из того, что планировали на ее старте?

– Мы провели очень насыщенные сборы, ребята приложили очень много усилий, для того чтобы в хорошей форме подойти к чемпионату. Все запланированное мы выполнили в полном объеме, но, опять же, только чемпионат даст нам непосредственный ответ – насколько правильно мы все сделали.

– Трансферная кампания – довольны ли ею? Будет ли она еще продолжаться для команды?

– Пришли новые люди, те, которых мы очень хотели видеть в команде. Все уже хорошо влились в коллектив. С этим проблем у нас никогда не было, поскольку коллектив хороший. Думаю, что много времени на адаптацию им не понадобилось. Самое главное, что сохранили ключевых исполнителей, которые у нас были и точечно усилились. Я думаю, что у нас собрался достаточно достойный, конкурентоспособный коллектив.

– Стоит ли еще кого-то ожидать?

– Не знаю, я думаю, что каждому тренеру хотелось бы как можно больше футболистов для усиления состава. Но, опять же, тот состав, который сейчас, мы им полностью удовлетворены. Как будет дальше – посмотрим.

– Первый соперник – сразу чемпионы «Шахтер». Но у них сменился тренер. Удалось разобраться, каким предстанет «Шахтер» Леувена. Какой игры от них ожидать?

– Мы в процессе разбора их игры. «Шахтер» есть «Шахтер» – это чемпионы Украины. Какой бы там тренер ни был, все равно, там футболисты очень высокого уровня, которые показывают очень качественный футбол. Но, я думаю, что в первых турах еще каждая команда будет в поисках своей идеальной игры. Посмотрим завтра, как все для нас сложится.

– Какие ваши ожидания от нового сезона. Какой результат можно будет считать хорошим?

– Мы сильно на каких-то задачах не зацикливаемся. Главное - это создать конкурентоспособную команду, как и было в прошлом сезоне, чтобы команда показывала хороший футбол, который нравится и самим футболистам, и болельщикам Я думаю, если мы этого достигнем, тогда появятся и хорошие результаты

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Олег Голодюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925
Источник ФК Металлист 1925
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