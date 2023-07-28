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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 19:15 | Обновлено 28 июля 2023, 19:47
1068
0

Конголезец Макуана забил первый гол УПЛ-2023/2024

Нападающий «Полесья» – автор премьерного гола нового чемпионата Украины

28 июля 2023, 19:15 | Обновлено 28 июля 2023, 19:47
1068
0
Конголезец Макуана забил первый гол УПЛ-2023/2024
ФК Полесье Житомир. Бени Макуана

Форвард житомирского «Полесья» Бени Макуана навечно вписал свое имя в историю Украинской Премьер-лиги. 20-летний легионер команды Юрия Калитвинцева стал автором первого гола сезона-2023/2024.

В матче 1-го тура «Верес» – «Полесье» Макуана отметился голом уже на 2-й минуте. Ассистировал конголезцу Вячеслав Танковский.

Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Верес» - «Полесье», который по обоюдной договоренности проходит не в Ровно, а в Житомире.

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Бени Макуана Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Верес Ровно Верес - Полесье Вячеслав Танковский
Источник Sport.ua
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