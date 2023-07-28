Украина. Премьер лига28 июля 2023, 19:15 | Обновлено 28 июля 2023, 19:47
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Конголезец Макуана забил первый гол УПЛ-2023/2024
Нападающий «Полесья» – автор премьерного гола нового чемпионата Украины
28 июля 2023, 19:15 | Обновлено 28 июля 2023, 19:47
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Форвард житомирского «Полесья» Бени Макуана навечно вписал свое имя в историю Украинской Премьер-лиги. 20-летний легионер команды Юрия Калитвинцева стал автором первого гола сезона-2023/2024.
В матче 1-го тура «Верес» – «Полесье» Макуана отметился голом уже на 2-й минуте. Ассистировал конголезцу Вячеслав Танковский.
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Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Верес» - «Полесье», который по обоюдной договоренности проходит не в Ровно, а в Житомире.
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