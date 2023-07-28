Украина. Премьер лига28 июля 2023, 17:15 | Обновлено 28 июля 2023, 17:26
3297
3
Защитник Оболони Мороз вписал свое имя в историю УПЛ-2023/24
Игрок стал автором первого в сезоне предупреждения
28 июля 2023, 17:15 | Обновлено 28 июля 2023, 17:26
3297
3
27-летний защитник киевской «Оболони» Тарас Мороз стал автором первого предупреждения в Украинской Премьер-лиге сезона-2023/2024.
Желтую карточку он увидел перед собой уже примерно на 50-й секунде (!!!) матча 1-го тура, в котором «Оболонь» в Киеве встречается с «Колосом» из Ковалевки.
В матче «Оболонь» – «Колос» в эти минуты в разгаре первый тайм.
Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Колос».
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цей суддя перший свиснув в новому сезоні !!!