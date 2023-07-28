Защитник Оболони Мороз вписал свое имя в историю УПЛ-2023/24

27-летний защитник киевской «Оболони» Тарас Мороз стал автором первого предупреждения в Украинской Премьер-лиге сезона-2023/2024.

Желтую карточку он увидел перед собой уже примерно на 50-й секунде (!!!) матча 1-го тура, в котором «Оболонь» в Киеве встречается с «Колосом» из Ковалевки.

В матче «Оболонь» – «Колос» в эти минуты в разгаре первый тайм.

Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Колос».