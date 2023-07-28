Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Оболони Мороз вписал свое имя в историю УПЛ-2023/24
Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 17:15 | Обновлено 28 июля 2023, 17:26
3297
3

Защитник Оболони Мороз вписал свое имя в историю УПЛ-2023/24

Игрок стал автором первого в сезоне предупреждения

28 июля 2023, 17:15 | Обновлено 28 июля 2023, 17:26
3297
3
Защитник Оболони Мороз вписал свое имя в историю УПЛ-2023/24
ФК Оболонь Киев. Тарас Мороз

27-летний защитник киевской «Оболони» Тарас Мороз стал автором первого предупреждения в Украинской Премьер-лиге сезона-2023/2024.

Желтую карточку он увидел перед собой уже примерно на 50-й секунде (!!!) матча 1-го тура, в котором «Оболонь» в Киеве встречается с «Колосом» из Ковалевки.

В матче «Оболонь» – «Колос» в эти минуты в разгаре первый тайм.

Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Колос».

По теме:
Новый сезон УПЛ начался с ничьей. Оболонь и Колос голов не забили
Оболонь – Колос. Видео голов и обзора матча (обновляется)
Оболонь – Колос – 0:0. Текстовая трансляция матча
Тарас Мороз Оболонь Киев Колос Ковалевка
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
Другие виды | 27 июля 2023, 18:00 9
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE

Международная федерация фехтования нарушила обещание

Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 июля 2023, 23:05 0
Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций

Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
Футбол | 28.07.2023, 12:25
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
10 главных вопросов накануне старта нового сезона УПЛ
Футбол | 28.07.2023, 13:44
10 главных вопросов накануне старта нового сезона УПЛ
10 главных вопросов накануне старта нового сезона УПЛ
Ольга ХАРЛАН: «Международная федерация убивает всех»
Другие виды | 28.07.2023, 15:51
Ольга ХАРЛАН: «Международная федерация убивает всех»
Ольга ХАРЛАН: «Международная федерация убивает всех»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
u6464u
Зробіть ще рекордом хто перший ступив на газон стадіону , немає слів от ціх ......
Ответить
+2
Burevestnik
сайт зневагою повівся до судді матчу !!!
цей суддя перший свиснув в новому сезоні !!!   
Ответить
0
Michael Savchyn
боєць!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
27.07.2023, 05:39 5
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: Мы не жмем руку россиянам и белорусам. Всё уважение Харлан
Элина СВИТОЛИНА: Мы не жмем руку россиянам и белорусам. Всё уважение Харлан
27.07.2023, 20:06 13
Другие виды
Арсенал в голевом триллере в США перестрелял Барселону
Арсенал в голевом триллере в США перестрелял Барселону
27.07.2023, 09:18
Футбол
Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»
Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»
27.07.2023, 23:26 30
Другие виды
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
27.07.2023, 14:52 75
Другие виды
Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы
Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы
27.07.2023, 22:25 38
Футбол
ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций
ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций
27.07.2023, 20:50 11
Футбол
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
28.07.2023, 13:05 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем