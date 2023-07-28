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Украина. Первая лига
28 июля 2023, 17:57 | Обновлено 28 июля 2023, 18:08
849
1

Пока без Усика. Верес и Полесье представили составы

Команды встретятся в матче 1-го тура УПЛ-2023/2024

28 июля 2023, 17:57 | Обновлено 28 июля 2023, 18:08
849
1
Пока без Усика. Верес и Полесье представили составы
ФК Верес Ровно

В 19:00 по киевскому времени в Житомире на стадионе «Центральный» начнется матч 1-го тура сезона-2023/2024 в Украинской Премьер-лиги, в которой на правах хозяев ровенский «Верес» встретится с местным «Полесьем».

Для житомирского коллектива это будет дебютная в истории игра в высшем дивизионе национального чемпионата Украины.

Стали известны составы, в которых команды проведут предстоящий матч.

«Верес»: Паст, Гагун, Курко, Жулио Сезар, Близниченко, Яго, Кучеров, Балан, Вл.Шарай, Кухарук, Гайдучик.

Запасные: Когут, Коркодим, Вовченко, М.Шестаков, Дахновский, Марусич, Хондак, Шух, Ст.Шарай, Гакман, Шевченко.

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Гитченко, Кравченко, Смоляков, Огиря, Кушниренко, Танковский, Макуана, Козак, Будковский.

Запасные: Крушинский, Морозко, Мустафаев, Шаповал, Шастал, Янаков, Микитюк, Кудрик, Поспелов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Полесье».

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Верес Ровно Полесье Житомир Верес - Полесье чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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romanchik.8409
Хуюсика...Усик это о менеджменте.Привлечь внимание..Навряд ли он выйдет в сезоне даже на несколько минут, разок..Сейчас он готовится к бою...Усик боксёр и друг владельца Подлесья..А контакт ,то такое 
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