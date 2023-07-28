Пока без Усика. Верес и Полесье представили составы
Команды встретятся в матче 1-го тура УПЛ-2023/2024
В 19:00 по киевскому времени в Житомире на стадионе «Центральный» начнется матч 1-го тура сезона-2023/2024 в Украинской Премьер-лиги, в которой на правах хозяев ровенский «Верес» встретится с местным «Полесьем».
Для житомирского коллектива это будет дебютная в истории игра в высшем дивизионе национального чемпионата Украины.
Стали известны составы, в которых команды проведут предстоящий матч.
«Верес»: Паст, Гагун, Курко, Жулио Сезар, Близниченко, Яго, Кучеров, Балан, Вл.Шарай, Кухарук, Гайдучик.
Запасные: Когут, Коркодим, Вовченко, М.Шестаков, Дахновский, Марусич, Хондак, Шух, Ст.Шарай, Гакман, Шевченко.
«Полесье»: Бойко, Шабанов, Гитченко, Кравченко, Смоляков, Огиря, Кушниренко, Танковский, Макуана, Козак, Будковский.
Запасные: Крушинский, Морозко, Мустафаев, Шаповал, Шастал, Янаков, Микитюк, Кудрик, Поспелов.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Полесье».
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