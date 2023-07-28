Украина. Премьер лига28 июля 2023, 18:20 |
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Источник: Кривбасс подписал украинского полузащитника, покинувшего Ригу
Юрий Вакулко продолжит карьеру в криворожском клубе, Хобленко покинет команду
28 июля 2023, 18:20 |
437
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Криворожский футбольный клуб «Кривбасс» подписал 25-летнего украинского полузащитника Юрия Вакулко.
Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, команду покинет 29-летний украинский форвард Алексей Хобленко. Источник утверждает, что в услугах Алексея интересуются несколько клубов УПЛ.
Последним клубом Вакулко была «Рига» из Латвии. С латвийским клубом украинец подписал контракт летом 2021 года. За время, проведенное в «Риге», Вакулко отыграл 47 матчей и забил шесть голов.
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