Источник: Кривбасс подписал украинского полузащитника, покинувшего Ригу

Криворожский футбольный клуб «Кривбасс» подписал 25-летнего украинского полузащитника Юрия Вакулко.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, команду покинет 29-летний украинский форвард Алексей Хобленко. Источник утверждает, что в услугах Алексея интересуются несколько клубов УПЛ.

Последним клубом Вакулко была «Рига» из Латвии. С латвийским клубом украинец подписал контракт летом 2021 года. За время, проведенное в «Риге», Вакулко отыграл 47 матчей и забил шесть голов.