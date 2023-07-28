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  4. Источник: Кривбасс подписал украинского полузащитника, покинувшего Ригу
Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 18:20 |
437
0

Источник: Кривбасс подписал украинского полузащитника, покинувшего Ригу

Юрий Вакулко продолжит карьеру в криворожском клубе, Хобленко покинет команду

28 июля 2023, 18:20 |
437
0
Источник: Кривбасс подписал украинского полузащитника, покинувшего Ригу
Instagram. Юрий Вакулко

Криворожский футбольный клуб «Кривбасс» подписал 25-летнего украинского полузащитника Юрия Вакулко.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, команду покинет 29-летний украинский форвард Алексей Хобленко. Источник утверждает, что в услугах Алексея интересуются несколько клубов УПЛ.

Последним клубом Вакулко была «Рига» из Латвии. С латвийским клубом украинец подписал контракт летом 2021 года. За время, проведенное в «Риге», Вакулко отыграл 47 матчей и забил шесть голов.

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Юрий Вакулко Кривбасс Кривой Рог Рига трансферы трансферы УПЛ свободный агент Алексей Хобленко расторжение контракта
Источник ТаТоТаке
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