ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник покинул латвийский клуб
Юрий Вакулко больше не является игроком «Риги»
Украинский полузащитник Юрий Вакулко покинул латвийскую «Ригу».
С латвийским клубом украинец подписал контракт летом 2021 года. За время, проведенное в «Риге», Вакулко провел 47 матчей и забил шесть голов.
«Это немного грустно. Здесь был отличный период. Много воспоминаний. И не только футбол. Здесь я стал отцом, женился. Этот этап я запомню на всю жизнь», - сказал украинец.
Ранее сообщалось, что у Вакулко возник конфликт с Томиславом Стипичем из-за неприятия тренером инициативы украинца выходить на матчи с национальным флагом.
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