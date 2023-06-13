Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник покинул латвийский клуб
Другие новости
13 июня 2023, 05:54 |
198
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник покинул латвийский клуб

Юрий Вакулко больше не является игроком «Риги»

13 июня 2023, 05:54 |
198
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник покинул латвийский клуб
ФК Рига. Юрий Вакулко

Украинский полузащитник Юрий Вакулко покинул латвийскую «Ригу».

С латвийским клубом украинец подписал контракт летом 2021 года. За время, проведенное в «Риге», Вакулко провел 47 матчей и забил шесть голов.

«Это немного грустно. Здесь был отличный период. Много воспоминаний. И не только футбол. Здесь я стал отцом, женился. Этот этап я запомню на всю жизнь», - сказал украинец.

Ранее сообщалось, что у Вакулко возник конфликт с Томиславом Стипичем из-за неприятия тренером инициативы украинца выходить на матчи с национальным флагом.

По теме:
Ему тренер запретил выходить с флагом. Украинский полузащитник покинет Ригу
ВИДЕО. Воспитанник Динамо забил 1-й гол в Латвии и посвятил его девушке
Ворскла – Рига – 2:0. Гол с пенальти и с углового от штанги. Видео голов
Юрий Вакулко Рига
Источник ФК Рига
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему шанс для Майами в Финале НБА еще остается
Баскетбол | 12 июня 2023, 22:30 5
Почему шанс для Майами в Финале НБА еще остается
Почему шанс для Майами в Финале НБА еще остается

Выделим некоторые факторы, за счет которых «Хит» способны продолжать бороться за чемпионство

Лучший в обеих командах. Цыганков получил оценку за матч Германия - Украина
Футбол | 12 июня 2023, 21:45 10
Лучший в обеих командах. Цыганков получил оценку за матч Германия - Украина
Лучший в обеих командах. Цыганков получил оценку за матч Германия - Украина

Виктор оформил дубль

ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
Футбол | 12.06.2023, 20:46
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Футбол | 12.06.2023, 22:46
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 12.06.2023, 17:00
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
11.06.2023, 22:00 34
Другие виды
Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
11.06.2023, 15:05 103
Футбол
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
11.06.2023, 07:23 4
Бокс
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
12.06.2023, 10:08 26
Футбол
ВИДЕО. Удар по печени. Как Деревянченко оказался в нокдауне в 12-м раунде
ВИДЕО. Удар по печени. Как Деревянченко оказался в нокдауне в 12-м раунде
11.06.2023, 07:05 2
Бокс
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
11.06.2023, 12:52 58
Другие виды
Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ
Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ
11.06.2023, 06:00
Футбол
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
12.06.2023, 21:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности