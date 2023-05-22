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22 мая 2023, 21:28 | Обновлено 22 мая 2023, 21:40
979
2

Ему тренер запретил выходить с флагом. Украинский полузащитник покинет Ригу

Юрий Вакулко имеет предложения от клубов УПЛ, а также из Китая

22 мая 2023, 21:28 | Обновлено 22 мая 2023, 21:40
979
2
Ему тренер запретил выходить с флагом. Украинский полузащитник покинет Ригу
ФК Рига. Юрий Вакулко

Полузащитник клуба «Рига» Юрий Вакулко может вернуться в Украину. Воспитанник академии «Днепра» почти наверняка покинет латвийский клуб, информирует ТаТоТаке.

Вакулко был одним из лидеров команды «Рига» минувшей осенью и забил 3 мяча в еврокубках. Однако после смены тренера не сыграл в 2023 году ни минуты.

Причиной конфликта с хорватом Томиславом Стипичем стало неприятие тренером инициативы украинца выходить на матчи с национальным флагом.

По информации источника, сейчас 25-летним полузащитником интересуются два клуба УПЛ и команда китайской Суперлиги «Бэйцзин Гоань».

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Рига Юрий Вакулко трансферы трансферы УПЛ Томислав Стипич Бэйцзин Гоань
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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steelmaker
а у Китаї що, дозволять виходити із флагом? Чи там просто більше платять?
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