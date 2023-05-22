Ему тренер запретил выходить с флагом. Украинский полузащитник покинет Ригу

Полузащитник клуба «Рига» Юрий Вакулко может вернуться в Украину. Воспитанник академии «Днепра» почти наверняка покинет латвийский клуб, информирует ТаТоТаке.

Вакулко был одним из лидеров команды «Рига» минувшей осенью и забил 3 мяча в еврокубках. Однако после смены тренера не сыграл в 2023 году ни минуты.

Причиной конфликта с хорватом Томиславом Стипичем стало неприятие тренером инициативы украинца выходить на матчи с национальным флагом.

По информации источника, сейчас 25-летним полузащитником интересуются два клуба УПЛ и команда китайской Суперлиги «Бэйцзин Гоань».