Оболонь – Колос. Стали известны составы на стартовый матч УПЛ 2023/2024

Сегодня, 28 июля «Оболонь» в матче-открытия нового сезона УПЛ примет «Колос». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Лукьянчук, Приймак, Фатеев, Мороз, Черненко, Прокопенко, Слободян, Мединский, Краснопер

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Ильин, Ориховский, Богданов, Мякушко, Демченко, Безбородько