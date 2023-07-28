Украина. Премьер лига28 июля 2023, 16:27 | Обновлено 28 июля 2023, 18:44
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Оболонь – Колос. Стали известны составы на стартовый матч УПЛ 2023/2024
Поединок-открытие нового сезона УПЛ
28 июля 2023, 16:27 | Обновлено 28 июля 2023, 18:44
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Сегодня, 28 июля «Оболонь» в матче-открытия нового сезона УПЛ примет «Колос». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Оболонь»: Федоривский, Осман, Лукьянчук, Приймак, Фатеев, Мороз, Черненко, Прокопенко, Слободян, Мединский, Краснопер
«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Ильин, Ориховский, Богданов, Мякушко, Демченко, Безбородько
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