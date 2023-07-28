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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 16:27 | Обновлено 28 июля 2023, 18:44
707
0

Оболонь – Колос. Стали известны составы на стартовый матч УПЛ 2023/2024

Поединок-открытие нового сезона УПЛ

28 июля 2023, 16:27 | Обновлено 28 июля 2023, 18:44
707
0
Оболонь – Колос. Стали известны составы на стартовый матч УПЛ 2023/2024
ФК Оболонь

Сегодня, 28 июля «Оболонь» в матче-открытия нового сезона УПЛ примет «Колос». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Лукьянчук, Приймак, Фатеев, Мороз, Черненко, Прокопенко, Слободян, Мединский, Краснопер

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Ильин, Ориховский, Богданов, Мякушко, Демченко, Безбородько

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Источник УПЛ
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