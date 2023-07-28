Женский ЧМ. Аргентина не обыграла ЮАР, победы Англии и Китая

В Новой Зеландии и Австралии продолжается групповой турнир женского чемпионата мира по футболу.

В пятницу, 28 июля, в матче 2-го тура в группе G сборная Аргентины не смогла добиться победы в матче с командой ЮАР – ничья 2:2.

В турнирной таблице квартета Аргентина занимает последнее место, имея 1 очко после двух матчей. У ЮАР также один балл, но лучшие дополнительные показатели. Лидируют сборные Швеции и Италии (по 3 очка после одного матча).

В группе D вторую победу на турнире одержала команда Англии. Она со счетом 1:0 обыграла сборную Дании и, имея 6 очков из шести возможных, занимает 1 место в турнирной таблицы.

За ней идет команда Китая, у которой 3 очка. Она со счетом 1:0 одержала победу над сборной Гаити. Третье место у датчанок (3 пункта), замыкает квартет Гаити (0 очков).

Женский ЧМ-2023. 2-й тур

Группа G

Аргентина – ЮАР – 2:2

Голы: Браун, 74, Нуньес, 79 – Мотлхало, 30, Кгатлана, 66.

Группа D

Англия – Дания – 1:0

Гол: Джеймс, 6.

Китай – Гаити – 1:0

Гол: Ван Шуан, 73 пенальти.

Удалена Жан Руи, 29 (Китай).