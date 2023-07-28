Германия28 июля 2023, 15:49 |
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ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг продлил контракт с главным тренером
Марко Розе останется в клубе
28 июля 2023, 15:49 |
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«РБ Лейпциг» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Марко Розе. Новый контракт с 46-летним немецким специалистом рассчитан до лета 2025 года.
Розе возглавил «РБ Лейпциг» 8 сентября 2022 года. В прошлом сезоне привел команду к третьему месту в Бундеслиге и второй подряд победе в Кубке Германии. Предыдущим местом работу Розе была «Боруссия» Дортмунд.
Ранее «РБ Лейпциг» опроверг договоренность с «Манчестер Сити» по трансферу Йошко Гвардиола.
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