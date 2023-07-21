Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Лейпциг опроверг договоренность с Ман Сити по Гвардиолу
Англия
21 июля 2023, 17:48 | Обновлено 21 июля 2023, 17:49
197
0

РБ Лейпциг опроверг договоренность с Ман Сити по Гвардиолу

До трансфера еще далеко

21 июля 2023, 17:48 | Обновлено 21 июля 2023, 17:49
197
0
РБ Лейпциг опроверг договоренность с Ман Сити по Гвардиолу
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

Директор «РБ Лейпциг» Макс Эберл опроверг информацию о том, что защитник команды Йошко Гвардиол находится в шаге от перехода в «Манчестер Сити»:

«Факт заключается в том, что «Ман Сити» хотел бы его подписать. Однако сейчас мы очень далеки от того, чтобы договориться. Никакого согласия нет, даже близко.

В любом случае, было много чего написано, и последняя информация о Йошко удивила нас всех. Но, как вы видите, Йошко сейчас здесь, с нами на предсезонном сборе, поэтому это неправда.

Он не проходил медицинское обследование в «Манчестер Сити» — мы впервые об этом слышим. И я не думаю, что он сделал бы это за нашими спинами, потому что он большой профессионал».

По теме:
Сассуоло отказался продавать игрока в россию из-за войны
Лидер атак Интера получил предложение из Саудовской Аравии
Источник: Динамо проявляет интерес к 21-летнему хавбеку Сантоса
РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
Волейбол | 20 июля 2023, 20:05 0
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции

Подопечные Андрея Левченко победой стартовали в квалификации на чемпионат Европы

Новичку Шахтера Педриньо 21 год, а в его карьере уже две мутные истории
Футбол | 21 июля 2023, 09:15 27
Новичку Шахтера Педриньо 21 год, а в его карьере уже две мутные истории
Новичку Шахтера Педриньо 21 год, а в его карьере уже две мутные истории

«Горняки» взяли очередного бразильца, но с весьма запутанным бекграундом…

Днепр-1, Динамо и Ворскла заявили в УПЛ первую группу игроков
Футбол | 21.07.2023, 09:44
Днепр-1, Динамо и Ворскла заявили в УПЛ первую группу игроков
Днепр-1, Динамо и Ворскла заявили в УПЛ первую группу игроков
ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США
Футбол | 21.07.2023, 02:30
ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США
ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США
Реал: есть жизнь и после Роналду, и после Бензема. Будет и после Модрича
Футбол | 21.07.2023, 14:08
Реал: есть жизнь и после Роналду, и после Бензема. Будет и после Модрича
Реал: есть жизнь и после Роналду, и после Бензема. Будет и после Модрича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
19.07.2023, 21:15 1
Футбол
Нервный спарринг. Динамо с минимальным счетом обыграло Аль-Хиляль
Нервный спарринг. Динамо с минимальным счетом обыграло Аль-Хиляль
19.07.2023, 20:55 9
Футбол
Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой
Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой
20.07.2023, 08:58 23
Футбол
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
20.07.2023, 22:00 18
Футбол
Тренер скандальной венгерки: «Тот не выспалась. Люди настроены враждебно»
Тренер скандальной венгерки: «Тот не выспалась. Люди настроены враждебно»
20.07.2023, 21:28 11
Теннис
Амарисса Тот прокомментировала скандальное снятие Шуай с турнира в Венгрии
Амарисса Тот прокомментировала скандальное снятие Шуай с турнира в Венгрии
20.07.2023, 07:20 3
Теннис
Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023
Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023
19.07.2023, 20:45 2
Теннис
ФОТО. Экс-10-й номер рейтинга АТР сделал предложение шведской теннисистке
ФОТО. Экс-10-й номер рейтинга АТР сделал предложение шведской теннисистке
20.07.2023, 20:01
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем