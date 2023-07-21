РБ Лейпциг опроверг договоренность с Ман Сити по Гвардиолу

Директор «РБ Лейпциг» Макс Эберл опроверг информацию о том, что защитник команды Йошко Гвардиол находится в шаге от перехода в «Манчестер Сити»:

«Факт заключается в том, что «Ман Сити» хотел бы его подписать. Однако сейчас мы очень далеки от того, чтобы договориться. Никакого согласия нет, даже близко.

В любом случае, было много чего написано, и последняя информация о Йошко удивила нас всех. Но, как вы видите, Йошко сейчас здесь, с нами на предсезонном сборе, поэтому это неправда.

Он не проходил медицинское обследование в «Манчестер Сити» — мы впервые об этом слышим. И я не думаю, что он сделал бы это за нашими спинами, потому что он большой профессионал».