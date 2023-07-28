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  4. Владимир ЧЕСНАКОВ: «В Грузии ставить автобус в ответном матче не будем»
Лига конференций
28 июля 2023, 14:55 |
391
1

Владимир ЧЕСНАКОВ: «В Грузии ставить автобус в ответном матче не будем»

Капитан «Ворсклы» – о матче против «Дилы»

28 июля 2023, 14:55 |
391
1
Владимир ЧЕСНАКОВ: «В Грузии ставить автобус в ответном матче не будем»
ФК Ворскла Полтава. Владимир Чеснаков

Футболисты «Ворсклы» одержали волевую победу в первом поединке квалификационного раунда Лиги конференций – в польском городе Тихи над грузинской «Дилой» (2:1).

Капитан полтавской команды Владимир Чеснаков в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло его одноклубникам переломить ход поединка с «Дилой» и оценил шансы «Ворсклы» в ответном матче.

– Пожалуй, мы не ожидали такой ловкости от соперника в первом тайме, – сказал Владимир Чеснаков, – Футболисты «Дилы» и в предыдущих поединках в Лиге конференций – с ДАКом из Словакии порадовали контролем мяча, но вчера они удивили и скоростными действиями, умением высоко прессинговать.

– Именно поэтому у футболистов «Ворсклы» до перерыва далеко не все получалось?
– Прежде всего, не надо забывать, что для нас это был первый в сезоне официальный матч, тогда как «Дила» уже сыграла несколько туров в чемпионате Грузии и дважды с ДАКом. Во-вторых, у нас в стартовом составе были новички и поэтому где-то еще не хватало сыгранности. Спарринги – это одно дело, а официальные поединки, где градус ответственности значительно выше – совсем другое.

– Именно бразильский новобранец и сыграл неуверенно, когда «Дила» открыла счет.
– Это была скорее коллективная ошибка.

– Что помогло устоять на ногах после этого, говоря языком боксеров, нокдауна?
– Если откровенно, то я не сомневался, что достигнем перелома. Потому что знал, что ребята очень мотивированы и горят желанием не повторять тех промахов, которые привели к неудачам в двух последних квалификациях Лиги конференций, когда проигрывали представителям Финляндии и Швеции. Стоило прибавить в интенсивности, отборе, то выяснилось, что гости к этому не готовы. Помогло нам и то, что «Дила» с ее интернациональным составом, в конце матча сдала физически.

– Считаете, что счет по игре?
– Убежден, что мы больше заслужили победу. Выделять никого из партнеров не буду. Каждый внес свой вклад.

– В предыдущем раунде «Дила» также проиграла первый поединок в гостях ДАКу – 1:2, но дома смогла взять реванш с нужным счетом и прошла дальше.
– Мы об этом помним и поэтому расслабляться или возводить у своих ворот, образно говоря, какие-то автобусы, не собираемся.

Соперник обязательно за это накажет. Поэтому поединок начнется при счете 0:0 и надо будет все доказывать сначала. Постараемся сделать все, чтобы снять проклятие с выступлений «Ворсклы» во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

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Владимир Чеснаков Ворскла Полтава Ворскла - Дила Лига конференций инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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ALKOSruLKA
З останнім пасом якась біда, до штрафного доходять чи по флангу - і потім пуляють внікуди... + воротар нервує дуже, а йому постійно свої відпасовують під опорну ногу Але вчора відскочили.
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