Довбик и конкуренты: кто станет лучшим бомбардиром УПЛ?

Блогер Sport.ua Игорь Яслик размышляет над тем, кто выиграет бомбардирскую гонку в сезоне 2023/24.

Артем Довбик – снова главный фаворит среди снайперов

В чемпионате Украины бывали периоды команд-эпох, но с бомбардирами ситуация иная. Никому не удавалось становиться лучшим снайпером нашего чемпионата более двух раз, а не только больше двух раз подряд.

Главным героем первой бомбардирской эпохи УПЛ имени самого себя может стать Артем Довбик. В прошлом сезоне его доминирование было впечатляющим – форвард «Днепра-1» забил 24 гола, опередил на 11 мячей ближайшего конкурента, ему не хватило только одного результативного удара, чтобы повторить рекорд Генриха Мхитаряна (25 голов в сезоне-2012/2013). Но при этом Довбик установил рекорд как для нападающих по амплуа, так и для украинцев.

На момент приостановки из-за российского вторжения сезона-2021/2022 лучшим бомбардиром УПЛ тоже был Артем. Он наколотил летом-осенью 2021 года 14 голов в 17 матчах – на три больше, чем Виктор Цыганков.

То есть Артем Довбик может войти в историю. Он либо станет первым, кто трижды (если считать сезон-2021/2022) становился лучшим бомбардиром УПЛ – да еще и подряд. Либо встанет в один ряд с Жуниором Мораесом, Алексом Тейшейрой и Евгением Селезневым, которые дважды подряд выиграли соревнование снайперов, а также Максимом Шацких и Тимерланом Гусейновым, которые становились лучшими бомбардирами в разные годы. Это если не считать сезон-2021/2022.

Прямо сейчас Артем Довбик выглядит главным претендентом на украинскую «Золотую бутсу». «Днепр-1» вряд ли заметно ослаб, остался в команде его лучший партнер Александр Пихаленок – этот дуэт понимает друг друга на телепатическом уровне.

Конечно, есть факторы, которые могут помешать Довбику. Не говорим о травмах (тьфу-тьфу) или исходящем трансфере, так как они актуальны для любого футболиста.

Например, речь об очень плотном графике «Днепра-1» на самом старте, ведь в июле-августе «сине-золотым» предстоит провести шесть матчей только в еврокубках. Если удастся пройти хоть одного соперника, то гарантированы еще шесть игр до конца года. В таких условиях нужно либо ротацию проводить (в том числе для Довбика), либо по максимуму использовать лучший состав и истощать его силы (в том числе самого Довбика). «Днепр-1» слабо провел весну-2023, но вряд ли дело было в усталости. А вот ближе к концу осени 2022 года «сине-золотые» реально, что называется, наелись.

Также по ощущениям в этом сезоне форвард «Днепра-1» столкнется с более серьезной конкуренцией, чем в минувшем чемпионате. Забить 24 гола еще раз будет тяжело, а кто-то из других атакующих футболистов может выстрелить.

Конечно, главная угроза для Артема Довбика – игроки «Шахтера» и «Динамо». Представители этих клубов 16 раз (дончане – 10) становились лучшими бомбардирами чемпионатов Украины. С них и начнем.

Шахтер

Кевин Келси явно приятно удивил руководителей донецкого клуба, которые брали венесуэльца на перспективу и вряд ли требовали результата здесь и сейчас. 18-летний венесуэлец забил шесть голов в 17-ти матчах во всех турнирах. В УПЛ – 5 голов в 14-ти матчах. На один результативный удар Кевину Келси требовалось чуть меньше 99 минут. Венесуэлец уже понял, что такое УПЛ, сыгрался с командой и имеет большой потенциал. При такой скорострельности и тенденциях к прогрессу Келси способен составить конкуренцию Артему Довбику.

Не будем сбрасывать со счетов и Лассину Траоре. Очевидно, что форвард из Буркина-Фасо не вернул свою лучшую форму после тяжелейшей травмы, он выглядит потерявшим голевое чутье и неуклюжим в некоторых моментах. Однако даже такой Траоре в минувшем сезоне УПЛ забил 5 голов в 21 матче (еще один мяч добавил в Лиге чемпионов). А мы еще не забыли результативного Лассину. Например, он забил семь голов в восьми матчах УПЛ сезона-2021/2022, пока не получил травму, и добавил к ним дубль в поединке за Суперкубок. Это если вспоминать исключительно внутренние украинские соревнования.

ФК Шахтер. Даниил Сикан

Игор Йовичевич в прошлом сезоне так и не определился с основной «девяткой». Наверняка ротацию будет проводить и Патрик ван Леувен – хотя бы на начальном этапе чемпионата. Но, если найдется форвард, который уверенно выиграет конкуренцию (а это может быть не только Келси или Траоре, но и Данило Сикан), то с большим количеством игрового времени в команде уровня «Шахтера» он получит и много возможностей забивать в УПЛ. Кстати, стоит напомнить, что в составе «оранжево-черных» в прошлом чемпионате среди форвардов больше всех забил именно Данило Сикан – девять голов. Такой же результативностью отметился Артем Бондаренко.

Динамо

Удивительно, но факт: за последние 20 лет только дважды представитель «Динамо» становился лучшим бомбардиром УПЛ. И это были не типичные «девятки» – Артем Милевский и Андрей Ярмоленко.

Есть ощущение, что «Динамо» точно будет забивать больше, чем в прошлом сезоне (51 гол в 30 матчах). Киевлянам сейчас не придется входить в чемпионат после изнурительной квалификации еврокубков. Они очень результативно играют на сборах, набирает форму Николай Шапаренко, который пропустил почти весь минувший сезон.

При этом не верится, что Андрей Ярмоленко второй раз в карьере станет лучшим бомбардиром УПЛ – кстати, шесть лет назад он забил 15 голов, что круто для вингера, но не для снайпера номер один. Смущает не столько возраст (33 года) звездного вингера, сколько то, что он уже лет семь постоянно страдает из-за травм и пропускает много матчей.

ФК Динамо. Владислав Ванат

А вот перед Владиславом Ванатом открываются большие возможности. 21-летний форвард в нынешнем составе «Динамо» фактически безальтернативный на своей позиции. Он забил 12 голов в минувшем чемпионате, причем семь из них – в весенней части. Можно сказать, Ванат выдал прорывной сезон и увидел новые горизонты. А тренерский штаб понял, что ему можно доверять.

Определенные проблемы для результативности Ваната могут создать особенности стиля атакующих полузащитников «Динамо». Виталий Буяльский – не плеймейкер, а атакующий полузащитник, который и сам любит завершать атаки. Инвертированные вингеры больше склонны создавать себе возможности для ударов, а не ассистировать.

Однако Владислав Ванат доказал, что умеет забивать, и способен как минимум улучшить свой показатель прошлого сезона.

Кандидаты из других клубов

Разнообразие среди лучших бомбардиров сезона в Украине куда больше, чем среди чемпионов. Не один и не два раза выстреливали неожиданные личности отнюдь не из клубов-грандов. Это и Владислав Кулач из «Ворсклы», и Эрик Бикфалви с Майконом из «Волыни», и Александр Ковпак из «Таврии», и Александр Гладкий из «Харькова», и Эммануэль Окодува из киевского «Арсенала». И это отнюдь не полный список.

ФК Заря. Эдуардо Герреро

Если вспоминать прошлый сезон с прицелом на следующий, то на ум приходят три футболиста, связанных с «Зарей». Луганский клуб уже выкупил Эдуардо Герреро, который в 10-ти весенних матчах совершил 10 результативных действий – правда, только половина из них была голами. Но панамец реально показал высокий для УПЛ класс игры центрфорварда. Жаль только, что Герреро еще не восстановился после травмы.

Одной из сенсаций прошлого сезона стал Назарий Русин, который забил 13 голов, причем в основном играя левого вингера. Впрочем, большие сомнения, что 24-летний форвард под руководством Ненада Лалатовича хотя бы повторит личную рекордную результативность, показанную при Патрике ван Леувене.

Даниил Алефиренко забил в весенней части сезона восемь голов в аренде за «Черноморец» – к слову, как и Русин, в основном играя на левом фланге атаки. И больше, чем профильный форвард Ванат на этом отрезке. Однако неизвестно, останется ли вообще 23-летний форвард в УПЛ.

Игорь ЯСЛИК