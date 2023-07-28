Кай ХАВЕРЦ: «Арсенал – это то, чего я хотел»

Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц рассказал о своей адаптации в составе канониров:

«У нас отличная команда, и здесь сразу чувствуешь себя как дома. Эти ребята очень облегчили мою интеграцию в коллектив. С ними весело, они все такие молодые и голодные. Это то, чего я хотел. Я очень счастлив быть здесь.

Мне действительно нравится играть на позиции в линии полузащиты. Я больше владею мячом, больше интегрирован в игру. Я думаю, что у меня есть много возможностей для совершенствования. Я все еще адаптируюсь, однако пока мне очень нравится то, как все происходит.

Очевидно, что это совсем другой стиль футбола, чем тот, в который мы играли в «Челси». Я думаю, что это стиль, который мне очень хорошо подходит. Конечно, всегда нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к этому. Я здесь уже две с половиной недели. Это займет некоторое время, но я делаю все возможное, чтобы играть на самом высоком уровне».