Италия28 июля 2023, 14:12 |
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Сампдория начнет сезон в Серии В с отрицательным количеством очков
Клуб наказан за задержку зарплат
28 июля 2023, 14:12 |
847
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«Сампдория», которая по итогам прошлого сезона вылетела в Серию В, начнет новый сезон во втором по силе дивизионе с «-2» в графе набранных очков. Слушания состоялись вчера, 27 июля.
Клуб был наказан за задержки зарплат футболистам. Общая сумма задолженности клуба – 995 тысяч евро.
Напомним, летом «Сампдорию» возглавил легендарный Андреа Пирло.
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