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  4. Сампдория начнет сезон в Серии В с отрицательным количеством очков
Италия
28 июля 2023, 14:12 |
847
0

Сампдория начнет сезон в Серии В с отрицательным количеством очков

Клуб наказан за задержку зарплат

28 июля 2023, 14:12 |
847
0
Сампдория начнет сезон в Серии В с отрицательным количеством очков
ФК Сампдория

«Сампдория», которая по итогам прошлого сезона вылетела в Серию В, начнет новый сезон во втором по силе дивизионе с «-2» в графе набранных очков. Слушания состоялись вчера, 27 июля.

Клуб был наказан за задержки зарплат футболистам. Общая сумма задолженности клуба – 995 тысяч евро.

Напомним, летом «Сампдорию» возглавил легендарный Андреа Пирло.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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