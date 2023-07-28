Сампдория начнет сезон в Серии В с отрицательным количеством очков

«Сампдория», которая по итогам прошлого сезона вылетела в Серию В, начнет новый сезон во втором по силе дивизионе с «-2» в графе набранных очков. Слушания состоялись вчера, 27 июля.

Клуб был наказан за задержки зарплат футболистам. Общая сумма задолженности клуба – 995 тысяч евро.

Напомним, летом «Сампдорию» возглавил легендарный Андреа Пирло.