10 главных вопросов накануне старта нового сезона УПЛ

В пятницу, 28 июля, матчем «Оболонь» – «Колос» стартует новый чемпионат Украины по футболу – уже 33-й в истории нашей Независимости. Как и накануне любого нового сезона, очень хочется, чтобы следующий турнир оказался лучше предыдущего, стал самым-самым. Очень надеемся, что чемпионат Украины сезона 2023/2024 именно таковым и будет.

А чтобы он стал еще более понятен и «доступен», Sport.ua решил в режиме вопрос-ответ озвучить все нюансы и тонкости предстоящего первенства.

Будут ли телетрансляции матчей УПЛ?

Да. Вопрос решился положительно буквально за несколько дней до старта нового сезона. До этого и руководство Лиги, и представители футбольных клубов долго и нудно решали вопрос о создании УПЛ-ТВ – это такая себе главная фишка нынешнего украинского футбольного межсезонья, предполагавшая сосредоточение под эгидой УПЛ телетрансляций всех матчей тура.

Учитывая, что наши футбольные клубы в большинстве своем – лебедь, рак и щука, а также то обстоятельство, что с недавнего времени права на трансляции в национальных соревнованиях домашних матчей перешли от Лиги именно к ним, не очень верилось, что в этот раз удастся достигнуть компромисса.

Его и не удалось достигнуть. «Динамо», «Днепр-1» и «Заря» отказались входить в единый пул, мотивируя свой отказ обязательствами перед телегруппой «1+1». Так что и в новом сезоне домашние поединки этой троицы снова можно будет увидеть на площадках «плюсов».

Тем не менее, оптимистические новости в вопросе УПЛ-ТВ все равно есть. 12 клубов УПЛ договорились, что в новом сезоне их домашние матчи будут транслироваться на платформах MEGOGO. Согласно концепции, все поединки сезона 2023/2024 на любых платформах – телеканалы, Ютуб – для болельщиков будут бесплатными.

Домашние матчи «Руха» будут транслировать на ютуб-канале УПЛ-ТВ, а также на телеканалах «Суспільне», «Суспільне Спорт» і «Суспільне Спорт».

Будут ли допущены болельщики на стадионы?

Увы, нет. И следующий чемпионат Украины пройдет без зрителей на трибунах. По словам первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко, федерация получила письмо от Министерства спорта Украины, в котором четко сказано, что из-за полномасштабной войны, развязанной рашистскими оккупантами против нашей страны, частыми запусками ракет и БПЛА, футбольные матчи в сезоне 2023/2024 должны проходить без болельщиков.

ФК Кривбасс

В какие сроки будет проводится чемпионат?

Первый тур нового сезона УПЛ стартует 28 июля. Базовая дата окончания первого круга (15 тур) – 25 ноября. Однако по завершению первой половины сезона команды не уйдут на зимние каникулы, а продолжат играть. До девятого декабря (базовая дата 17-го тура).

Весенняя часть сезона начнется 24-го февраля следующего года матчами 18-го тура. Последний, 30-й тур планируется сыграть 25 мая 2024 года.

Какой будет ротация между УПЛ и Первой лигой?

Такой же, как и в минувшем сезоне. Команды, занявшие два последних места по итогам сезона (15-е и 16-е), напрямую отправятся «этажом ниже». На их место придут чемпион и вице-чемпион Первой лиги. Команды, занявшие в итоговой таблице 13-е и 14-е места, в матчах плей-офф за право участия в сезоне УПЛ 2024/2025 сыграют с командами Первой лиги, финишировавшими на третьем и четвертом местах.

Будет ли розыгрыш Кубка Украины?

Да, будет. Если в минувшем сезоне второй по значимости отечественный футбольный турнир не удалось провести, то в нынешнем он должен занять свое почетное место в футбольном календаре.

В розыгрыше Кубка Украины сезона 2023/2024 будут принимать участие 51 коллектив (представители всех профессиональных лиг плюс четыре аматорских клуба).

Согласно регламенту турнира, сразу состоятся четыре предварительных раунда, после чего – матчи 1/8 финала.

Команды УПЛ в матчах за Кубок стартуют с четвертого предварительного этапа (восемь худших за рейтингом). Восемь лучших в табели о рангах начнут сразу с 1/8 финала.

Будет ли использоваться система ВАР в новом сезоне?

Да. Только отныне за ее работу будут платить непосредственно футбольные клубы, а не УАФ, как было до этого. В минувшем сезоне футбольные клубы платили за работу ВАР только в том случае, если самолично заказывали систему на свои матчи. Теперь же – хоть заказывай, хоть не заказывай, но если на матче с твоим участием будет задействована система ВАР, футбольный клуб обязан оплатить ее работу. Это решение исполкома УАФ.

Будут ли новые лица в судейском корпусе на новый сезон?

В новом сезоне на матчах УПЛ не будут задействованы пятеро известных арбитров – Дердо, Бойко, Абдула, Арановский и Володин. Их судейская карьера завершилась в связи с превышением возрастного ценза.

В свою очередь, судейский корпус УПЛ на следующий сезон пополнился сразу десятью новыми «игроками». Афанасьев, Дьордь, Заброда, Задиран, Кален, Райда, Резников, Евтухов, Козорог и Причина отныне будут обслуживать поединки элитного отечественного дивизиона (Козорог и Причина пополнили наш женский судейский «батальон»).

Кто станет открытием сезона?

Мощную и активную трансферную кампанию провели новички УПЛ – ЛНЗ и особенно «Полесье».

Рискнем предположить, что оба клуба сумеют навести шороху и в элитном дивизионе. На прорыв вполне можем рассчитывать и от «Колоса», «Кривбасса» и «Черноморца».

Кому уготована роль аутсайдеров?

Чтобы не рассусоливаться лишний раз, и не растекаться мыслью по древу, скажем коротко. По нашей версии, в аутсайдерских разборках УПЛ следующего сезона будут участвовать «Оболонь», «Металлист-1925», «Верес» и «Минай».

Кто станет чемпионом?

Самый интересный вопрос. И самый сложный. Хотя, с другой стороны, в данном случае не нужно иметь семь пядей во лбу, дабы артикулировать, что круг соискателей золотых наград чемпионата Украины и в этот раз будет очень тесным. «Шахтер», «Днепр-1» и «Динамо» – вот главные претенденты. Кто-то из этой троицы в итоге и получит чемпионский Кубок.