Усик не будет забивать голы. Чего ждать от Полесья в новом сезоне

Житомирское «Полесье» стало главным новичком УПЛ этим летом. У владельца клуба Геннадия Буткевича есть не только финансовые возможности, но и огромные амбиции. Несмотря на это, будет неправильно ждать значительного успеха от «волков» в новом сезоне на уровне УПЛ. Скорее, приходится надеяться не на собственную силу, а слабость и проблемы конкурентов – «Ворскла», «Александрия», «Заря» не стали сильнее по составу за лето. Никто не знает, чего ждать от «Зари» с новым тренером Ненадом Лалатовичем.

Тренер-романтик

Для Юрия Калитвинцева качество игры важнее результата. Он никогда не будет играть на отбой, ставить «автобус», чтобы в конце матча забить победный гол в контратаке. Калитвинцев-тренер хочет доминировать на поле, играть первым номером с позиции силы, держать мяч. Это непростой футбол, который кроме тренерской работы также требует наличия качества состава.

ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Весной «Полесье» начинало пробуксовывать. Более сильные команды играли уже в одной группе Первой лиги. Поражения от «Металлурга» Запорожье и «Оболони» – это следствие того, что соперники играли от обороны, искали ошибки в защите житомирян, отдав инициативу и мяч сопернику.

Если на уровне Первой лиги возникали такие проблемы, то в УПЛ будет еще труднее. Хватает команд, играющих от обороны, через быстрый переход в атаку и прессинг. Только уровень таких клубов выше, чем у «Оболони» и «Металлурга» Запорожье.

Собственно, на этом Юрий Николаевич погорел, когда возглавлял «Олимпик». Его идеи были выше, чем качество имеющихся футболистов. С имеющимся составом нужно было играть более рационально, а не в открытый футбол. Тем более, что сейчас в «Полесье» ни о какой сыгранности речь не идет. Команда перестраивается, потому что пришла значительная часть новых футболистов.

Главный новичок – Макуана

Есть пример «Днепра-1», который провел активную трансферную кампанию с украинским креном. Каждый новичок – это уже сформированный игрок, находящийся в лучших футбольных годах и готовый усилить команду сразу.

Можно ли сказать, что «Полесье» существенно усилилось и благодаря новичкам сможет бороться за еврокубки? Скорее нет, чем да. Трансферная политика больше поражает именами, а не реалиями. Кроме того, остаются проблемные позиции.

Денису Бойко уже 35 лет. Прошлый сезон он фактически пропустил из-за тяжелой травмы колена. До этого был запасным вратарем «Динамо» и играл совсем мало. С приходом Луческу (уже три года прошло) главным вратарем Денис не был. До этого не играл в «Бешикташе» и не смог реанимировать свою карьеру в «Малаге». Последние большие успехи датированы «Днепром». Никто не даст гарантий, сможет ли Бойко отыграть полноценный сезон, учитывая его возраст, последнюю травму и карьеру в «Динамо».

Артему Шабанову уже за 30. Последние полгода он не играл в венгерском «Фехерваре» из-за проблем с клубом. Игровая форма у него априори не может быть хорошей. В «Динамо» основным не был. С приходом Луческу был игроком довольно глубокого запаса.



Сергей Чоботенко оказался не нужен «Динамо». Потом не нашел себя в «Шахтере». Дальше аренда в «Мариуполь», где он почти не играл. Подписал контракт с «Днепром-1», но после прихода в клуб Красникова и Кучера оказался не нужен и здесь. За «спортклубовцев» не провел ни одного матча. Подписал годовой контракт с «Колосом», где особо ничего не показал, да и сама команда из Ковалевки не особо поразила в прошлом сезоне.

Никита Кравченко тоже прошлый сезон играл в Ковалевке. Футболист до сих пор находится на контракте с «Динамо», но из-за высокой конкуренции на позиции правого защитника не нужен столичной команде. При том, что Караваев и Тымчик далеко не идеальны. У Кравченко был только один действительно хороший период в карьере – аренда в «Днепр-1», когда там работал Йовичевич. Никита тогда показал очень хороший уровень футбола. В прошлом сезоне Кравченко сыграл только 13 матчей за «Колос». На его место летом был взят днепрянин Лучкевич.

Артем Смоляков стал одним из открытий в прошлом сезоне в УПЛ. Воспитанник «Днепра» стал полноправным левым защитником «Ингульца». Забил два гола и сделал такое же количество ассистов. Артёму только 20 лет. Он еще может прогрессировать. Хорошие креативные качества, потому что начинал Артем форвардом. Здесь вопрос в том, что прошлый сезон для Смолякова стал первым на взрослом уровне. «Ингулец» играл от обороны, а не в позиционную атаку. Как сможет проявить себя футболист без серьезного опыта с другим построением игры?

ФК Полесье. Артем Смоляков

Вячеслав Танковский когда-то подавал надежды в «Шахтере», но до первой команды так и не дорос. Были неплохие отрезки в «Заре», был одним из лидеров «Мариуполя» (было много травм). По своему стилю он очень близок к идеям Калитвинцева. Вторую часть сезона в «Днепре-1» мало играл. До этого был «Металлист», где только первая половина сезона 2022/23 была на уровне УПЛ. Главные проблемы – травматичность, нестабильность, плохая физика. В свои почти 28 лет Танковский провел только 76 матчей на уровне УПЛ и 14 в Первой лиге.

Эмиль Мустафаев запомнился тем, что в начале второй части чемпионата УПЛ сделал дубль в ворота одного из лидеров «Днепра-1». До этого о нем особенно никто ничего не знал. Если еще март для Мустафаева был удачным, то дальше Эмиль ничего особенного не показал. Может, это было связано с завершением контракта с «Александрией»?

Пока главным новичком команды является Бени Макуана. Вингер из Конго сделал дубль в товарищеском матче с «Колосом». Быстрый, техничный, с хорошим голевым чутьем. Имел опыт выступлений в Лиге 1.

Также к команде присоединились два молодых африканца – вратарь из Нигерии Аниагбосо и защитник из Гамбии Джарджу. Чего от них ждать, наверное, пока не знает и сам Юрий Калитвинцев.

Очень неоднозначным получилось подписание контракта с Усиком. Когда его подписывали для турнира во время межсезонья в Турции – это одна история. Действительно, получился крутой маркетинговый ход, который привлек внимание к матчам не самых сильных команд Украины. Но заявлять на сезон и терять место в заявке – не очень рационально. У перебора с пиаром всегда есть свои последствия. История с блогером в «Вересе» чуть не вылилась в вылет в Первую лигу и закончилась большими репутационными потерями для клуба.

Желание быть постоянно в центре внимания владельца «Ингульца» завершилось еще большими проблемами – команда простилась с УПЛ. На первом месте должны быть тренер, игроки, результат, а не люди, не имеющие непосредственного отношения к происходящему на поле. А так получается в обоих случаях, что у одного человека большая узнаваемость, чем у всей команды вместе взятой. Усик в свое время ассоциировал себя, как болельщик «Динамо». Разве от этого поклонников у столичной команды стало больше? Хотите, чтобы в Житомире ходили на футбол или увидеть Усика?

Главная проблема в трансферах – форвард. Фактически, у «Полесья» на этой позиции есть один Будковский, которому уже 31 год. Филиппа, очевидно, не хватит на весь сезон. Шастал – больше вингер, у него опыт игры на острие совсем минимален.

Новый вратарь и новая защита

Первым номером должен стать опытный Бойко. А дальше уже будет ясно, сможет ли он стабильно играть на таком уровне. Если не пойдет у Дениса, то Кудрик, который в свое время с «Шахтером» дошел до финала Юношеской Лиги УЕФА, имеет опыт УПЛ с «Мариуполем». Поспелову остается роль третьего вратаря.

На правом фланге основным игроком есть все шансы стать у Кравченко. Навяжет конкуренцию или станет игроком ротации Морозко. В первой лиге он играл на этой позиции.

Судя по последним спаррингам, команда начнет сезон с парой центрбеков Шабанов-Гитченко. Оба уже опытных футболиста, поигравших на уровне УПЛ. Первым на замену будет Чоботенко. Также здесь могут сыграть Крушинский или Шаповал.

На левом фланге фаворитом является Смоляков. Альтернативой которому станут вышеупомянутый Шаповал и Морговский.



Основным опорником должен начать сезон капитан команды Огиря. Это уже возрастной футболист, заточенный на разрушение. Другой кандидат на эту позицию – Крушинский, который может играть как в центре защиты, так и в опорной зоне. За другое место в опорной зоне будут конкурировать между собой Кушниренко и Танковский.

Основного атакующего полузащитника не будет. На эту позицию есть новичок команды Мустафаев и один из лидеров команды в прошлом сезоне Грицук. Один только начинает свой путь во взрослом футболе, а другой уже с огромным опытом. Какое-то игровое время получит местный талант Микитюк, который также может играть вингера.

ФК Полесье. Бени Макуана (справа)

На флангах – Янаков и Макуана. Первый играл в юношеской команде «Динамо» с Шапаренко, Поповым, Миколенко, Русиным, Ледневым, но не смог раскрыть свои таланты в столице. Транзитом через «Зарю» оказался в Житомире. Будет играть в основе Бени Макуана.

Свое игровое время на фланге будут получать Вакула, Козак и Шастал. Мустафаев может играть вингера.

На острие никакой альтернативы Будковскому нет. Летом здесь пробовался Шастал. Кисленко вряд ли соответствует уровню УПЛ. Здесь также может играть Вакула.

В целом, получается где-то так: Бойко – Кравченко, Гитченко, Шабанов, Смоляков – Танковский, Огиря, Макуана, Мустафаев, Янаков –Будковский.