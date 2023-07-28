Решили остаться в Польше. Ворскла начала подготовку к ответной игре ЛК

Из-за того, что поединок первого тура УПЛ между «Ворсклой» и «Днепром-1», который должен был состояться 30 июля, перенесен, то полтавская команда после поединка квалификационного раунда Лиги конференций с грузинской «Дилой» (2:1) в польском городе Тихи осталась в соседней стране.

Как стало известно Sport.ua подопечные Виктора Скрипника после сегодняшнего отдыха начнут в городке Устронь трехдневную подготовку к ответному матчу, который состоится 3 августа. Затем ворскляне отправятся в Катовице, откуда и вылетят в столицу Грузии – Тбилиси, поскольку в Гори аэропорта нет.

По информации нашего источника, важно, что после первого матча в Тихи травмированные среди футболистов «Ворсклы» отсутствуют.