Сегодня ночью в Карсоне (США) состоялся товарищеский матч двух грандов итальянского футбола – «Ювентус» встречался с «Миланом». Основное время завершилось результативной ничьей 2:2, росле чего команда Массимилиано Аллегри оказалась сильнее в серии пенальти.

«Ювентус» – «Милан» – 2:2, по пенальти – 4:3

Голы: 0:1 – 23 Тчау, 1:1 – 33 Данило, 1:2 – 39 Жиру, 2:2 – 48 Ругани.

«Ювентус» – Щенсны (Пинсольо, 46), Данило (Алекс Сандро, 46), Бремер (Ругани, 46), Гатти (Хюисен, 59), Камбьязо (Айлинг, 46), Локателли (Николусси-Кавилья, 59), Маккенни (Руис, 59), Миретти (Костич, 46), Веа (Соуле, 59), Кьеза (Йылдыз, 59), Кин (Милик, 59).

«Милан» – Меньян (Спортьелло, 58), Калабрия (Флоренци, 21; Дзероли, 83), Томори (Шимич, 57), Тчай (Бартезаги, 58), Эрнандес (Салемакерс, 58), Крунич (Адли, 58), Лофтус-Чик (Побега, 58), Рейндерс (де Кетеларе, 58), Пулишич (Ромеро, 58), Рафаэл Леау (Траоре, 58), Жиру (Коломбо, 58).

Обзор матча: