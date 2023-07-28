Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ювентус обыграл Милан по пенальти в товарищеском матче
Товарищеские матчи
Ювентус
28.07.2023 05:30 – FT 2 : 2
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 июля 2023, 12:25 |
191
0

ВИДЕО. Ювентус обыграл Милан по пенальти в товарищеском матче

Основное время завершилось вничью 2:2

28 июля 2023, 12:25 |
191
0
ВИДЕО. Ювентус обыграл Милан по пенальти в товарищеском матче
ФК Ювентус

Сегодня ночью в Карсоне (США) состоялся товарищеский матч двух грандов итальянского футбола – «Ювентус» встречался с «Миланом». Основное время завершилось результативной ничьей 2:2, росле чего команда Массимилиано Аллегри оказалась сильнее в серии пенальти.

«Ювентус» – «Милан» – 2:2, по пенальти – 4:3
Голы: 0:1 – 23 Тчау, 1:1 – 33 Данило, 1:2 – 39 Жиру, 2:2 – 48 Ругани.

«Ювентус» – Щенсны (Пинсольо, 46), Данило (Алекс Сандро, 46), Бремер (Ругани, 46), Гатти (Хюисен, 59), Камбьязо (Айлинг, 46), Локателли (Николусси-Кавилья, 59), Маккенни (Руис, 59), Миретти (Костич, 46), Веа (Соуле, 59), Кьеза (Йылдыз, 59), Кин (Милик, 59).

«Милан» – Меньян (Спортьелло, 58), Калабрия (Флоренци, 21; Дзероли, 83), Томори (Шимич, 57), Тчай (Бартезаги, 58), Эрнандес (Салемакерс, 58), Крунич (Адли, 58), Лофтус-Чик (Побега, 58), Рейндерс (де Кетеларе, 58), Пулишич (Ромеро, 58), Рафаэл Леау (Траоре, 58), Жиру (Коломбо, 58).

Обзор матча:

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэле Ругани (Ювентус).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Данило (Ювентус).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тьяу (Милан).
По теме:
Футбольная федерация Косова подала жалобу в УЕФА на Црвену Звезду
ФОТО. Фанаты Црвены Звезды вывесили провокационный баннер против Косова
ВИДЕО. Астон Вилла нанесла поражение Фулхэму. Таблица Летней серии в США
Ювентус Милан товарищеские матчи видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мы все – Ольга Харлан
Другие виды | 27 июля 2023, 17:38 40
Мы все – Ольга Харлан
Мы все – Ольга Харлан

О медлительности европейского спортивного Карфагена, который мы все равно разрушим   

Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 июля 2023, 23:05 0
Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций

Даниил СИКАН: «Для меня реально забить 17-18 голов в сезоне УПЛ»
Футбол | 28.07.2023, 10:48
Даниил СИКАН: «Для меня реально забить 17-18 голов в сезоне УПЛ»
Даниил СИКАН: «Для меня реально забить 17-18 голов в сезоне УПЛ»
Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы
Футбол | 27.07.2023, 22:25
Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы
Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
Футбол | 28.07.2023, 08:00
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина и Монфис официально получили wild card на турнир в Вашингтоне
Свитолина и Монфис официально получили wild card на турнир в Вашингтоне
26.07.2023, 19:59 10
Теннис
Дерек ЧИСОРА: «Один удар может все изменить, но не в случае с Усиком»
Дерек ЧИСОРА: «Один удар может все изменить, но не в случае с Усиком»
27.07.2023, 16:23
Бокс
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Ворскла – Дила
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Ворскла – Дила
27.07.2023, 07:57 1
Футбол
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
27.07.2023, 05:22 1
Футбол
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
27.07.2023, 12:12 34
Другие виды
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
26.07.2023, 11:43 15
Бокс
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
26.07.2023, 15:37 3
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Днепр-1 может уже готовиться к квалификации Лиги Европы»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Днепр-1 может уже готовиться к квалификации Лиги Европы»
26.07.2023, 15:39 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем