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Лига конференций
28 июля 2023, 11:45 | Обновлено 28 июля 2023, 11:51
532
0

Украинцы одержали первую волевую победу в Лиге конференций

Премьерную викторию наши клубы отпраздновали позже, чем в любом другом еврокубковом турнире

28 июля 2023, 11:45 | Обновлено 28 июля 2023, 11:51
532
0
Украинцы одержали первую волевую победу в Лиге конференций
ФК Ворскла

«Ворскла», выиграв у «Дилы» (2:1), уступая грузинам по ходу встречи, стала автором первой волевой победы украинцев в Лиге конференций. Премьерную викторию наши клубы отпраздновали позже, чем в любом другом еврокубковом турнире – в 23-м по счету матче. Для сравнения, ранее самая поздняя первая волевая победа была достигнута украинскими командами в Кубке УЕФА – в 12-й игре.

К слову, волевой выигрыш у «Дилы» стал первым за время выступления в еврокубках и для самих полтавчан.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые волевые победы украинских клубов в еврокубковых турнирах

Турнир

Матч*

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

Кубок чемпионов

5-й

17.09.1969

1/16

Динамо

Аустрия

2:1 (г)

Кубок кубков

11-й

23.10.1974

1/8

Динамо

Айнтрахт Фр

3:2 (г)

Кубок УЕФА

12-й

03.11.1976

1/16

Шахтер

Гонвед

3:2 (г)

Лига чемпионов

9-й

14.09.1994

ГТ

Динамо

Спартак М

3:2 (д)

Лига Европы

2-й

23.07.2009

КР2

Металлург Д

МТЗ-РИПО

2:1 (г)

Лига конференций

23-й

27.07.2023

КР2

Ворскла

Дила

2:1 (д)

* начиная с дебюта.

ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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