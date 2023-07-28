Украинцы одержали первую волевую победу в Лиге конференций

«Ворскла», выиграв у «Дилы» (2:1), уступая грузинам по ходу встречи, стала автором первой волевой победы украинцев в Лиге конференций. Премьерную викторию наши клубы отпраздновали позже, чем в любом другом еврокубковом турнире – в 23-м по счету матче. Для сравнения, ранее самая поздняя первая волевая победа была достигнута украинскими командами в Кубке УЕФА – в 12-й игре.

К слову, волевой выигрыш у «Дилы» стал первым за время выступления в еврокубках и для самих полтавчан.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые волевые победы украинских клубов в еврокубковых турнирах

Турнир Матч* Дата Стадия Клуб Соперник Счет Кубок чемпионов 5-й 17.09.1969 1/16 Динамо Аустрия 2:1 (г) Кубок кубков 11-й 23.10.1974 1/8 Динамо Айнтрахт Фр 3:2 (г) Кубок УЕФА 12-й 03.11.1976 1/16 Шахтер Гонвед 3:2 (г) Лига чемпионов 9-й 14.09.1994 ГТ Динамо Спартак М 3:2 (д) Лига Европы 2-й 23.07.2009 КР2 Металлург Д МТЗ-РИПО 2:1 (г) Лига конференций 23-й 27.07.2023 КР2 Ворскла Дила 2:1 (д)

* начиная с дебюта.

ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.