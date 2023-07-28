Украинцы одержали первую волевую победу в Лиге конференций
Премьерную викторию наши клубы отпраздновали позже, чем в любом другом еврокубковом турнире
«Ворскла», выиграв у «Дилы» (2:1), уступая грузинам по ходу встречи, стала автором первой волевой победы украинцев в Лиге конференций. Премьерную викторию наши клубы отпраздновали позже, чем в любом другом еврокубковом турнире – в 23-м по счету матче. Для сравнения, ранее самая поздняя первая волевая победа была достигнута украинскими командами в Кубке УЕФА – в 12-й игре.
К слову, волевой выигрыш у «Дилы» стал первым за время выступления в еврокубках и для самих полтавчан.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые волевые победы украинских клубов в еврокубковых турнирах
|
Турнир
|
Матч*
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Кубок чемпионов
|
5-й
|
17.09.1969
|
1/16
|
Динамо
|
Аустрия
|
2:1 (г)
|
Кубок кубков
|
11-й
|
23.10.1974
|
1/8
|
Динамо
|
Айнтрахт Фр
|
3:2 (г)
|
Кубок УЕФА
|
12-й
|
03.11.1976
|
1/16
|
Шахтер
|
Гонвед
|
3:2 (г)
|
Лига чемпионов
|
9-й
|
14.09.1994
|
ГТ
|
Динамо
|
Спартак М
|
3:2 (д)
|
Лига Европы
|
2-й
|
23.07.2009
|
КР2
|
Металлург Д
|
МТЗ-РИПО
|
2:1 (г)
|
Лига конференций
|
23-й
|
27.07.2023
|
КР2
|
Ворскла
|
Дила
|
2:1 (д)
* начиная с дебюта.
ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.
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