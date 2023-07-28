Луческу интересен многим клубам и Федерации футбола Румынии
Наставник «Динамо» имеет контракт с киевлянами до лета 2024-го
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу интересен для сотрудничества многим клубам в Румынии, а также Федерации футбола этой страны.
В частности, боссы «Динамо» Бухарест хотели бы договориться с опытным специалистом о том, чтобы тот стал акционером, спортивным директором или новым президентом их клуба.
Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали готов предложить Луческу полную свободу действий, а также пост президента, спортивного директора или главного тренера.
В «Рапиде» и ЧФР хотели видеть Мирчу главным тренером, но уже получили от него отказ.
Также виды на Луческу имеют и боссы Федерации футбола Румынии. Они понимают, что Мирча откажется возглавить национальную команду, но хотят попробовать договориться с ним о работе в должности технического директора.
Контракт Луческу с «Динамо» истекает летом следующего года. Ранее журналист Виктор Вацко говорил, что сезон-2023/24 станет последним для Мирчи в киевском клубе. Более того, не исключается вероятность, при которой Луческу будет уволен, если «Динамо» не сможет пробиться в групповой раунд Лиги конференций.
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