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  4. Луческу интересен многим клубам и Федерации футбола Румынии
Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 11:58 |
506
3

Луческу интересен многим клубам и Федерации футбола Румынии

Наставник «Динамо» имеет контракт с киевлянами до лета 2024-го

28 июля 2023, 11:58 |
506
3
Луческу интересен многим клубам и Федерации футбола Румынии
ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу интересен для сотрудничества многим клубам в Румынии, а также Федерации футбола этой страны.

В частности, боссы «Динамо» Бухарест хотели бы договориться с опытным специалистом о том, чтобы тот стал акционером, спортивным директором или новым президентом их клуба.

Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали готов предложить Луческу полную свободу действий, а также пост президента, спортивного директора или главного тренера.

В «Рапиде» и ЧФР хотели видеть Мирчу главным тренером, но уже получили от него отказ.

Также виды на Луческу имеют и боссы Федерации футбола Румынии. Они понимают, что Мирча откажется возглавить национальную команду, но хотят попробовать договориться с ним о работе в должности технического директора.

Контракт Луческу с «Динамо» истекает летом следующего года. Ранее журналист Виктор Вацко говорил, что сезон-2023/24 станет последним для Мирчи в киевском клубе. Более того, не исключается вероятность, при которой Луческу будет уволен, если «Динамо» не сможет пробиться в групповой раунд Лиги конференций.

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Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Бухарест Стяуа Бухарест Джиджи Бекали Федерация футбола Румынии сборная Румынии по футболу ЧФР Клуж Рапид Бухарест назначение тренера
Источник WOWbiz.ro
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vitaha33
Кємська волость? А я то думав... Забирайте... 😂
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+2
potemkin78
вроде по последнему сезону нужно отпускать, но кем заменить
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+1
Віталій Ткачук
Фігня це все. Я, як вболівальник ДК, хотів щоб дід пішов ще навесні. Наші зараз "форсують форму", дають результат, а потім буде так як торік. Мірча вже більше лікується ніж тренує, так що не тіште себе ілюзіями, - ніхто його не підпише після ДК.
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0
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