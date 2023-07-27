ВАЦКО: «Если Динамо не выйдет в группу Лиги конференций, то Луческу уйдет»

Известный украинский журналист Виктор Вацко сообщил о том, что Мирча Луческу может быть уволен с поста главного тренера «Динамо» Киев даже по ходу нынешнего сезона:

«Приближенные к «Динамо» люди, приближенные к владельцам «Динамо» люди в унисон говорят, что этот сезон будет последним для Луческу в клубе.

Я вам больше скажу. Я слышал даже такое (не претендуя на истину в последней инстанции), что если «Динамо» не выйдет в групповой турнир Лиги конференций, то Луческу out. Это на уровне слухов, у меня нет подтверждения из высоких динамовских кабинетов».

Контракт Луческу рассчитан до лета 2024 года.