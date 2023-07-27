ВАЦКО: «Если Динамо не выйдет в группу Лиги конференций, то Луческу уйдет»
Тренер может быть уволен по ходу сезона
Известный украинский журналист Виктор Вацко сообщил о том, что Мирча Луческу может быть уволен с поста главного тренера «Динамо» Киев даже по ходу нынешнего сезона:
«Приближенные к «Динамо» люди, приближенные к владельцам «Динамо» люди в унисон говорят, что этот сезон будет последним для Луческу в клубе.
Я вам больше скажу. Я слышал даже такое (не претендуя на истину в последней инстанции), что если «Динамо» не выйдет в групповой турнир Лиги конференций, то Луческу out. Это на уровне слухов, у меня нет подтверждения из высоких динамовских кабинетов».
Контракт Луческу рассчитан до лета 2024 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец сыграл в стартовом составе в спарринге «пенсионеров»
Команды забили 8 голов