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  4. ВАЦКО: «Если Динамо не выйдет в группу Лиги конференций, то Луческу уйдет»
Украина. Премьер лига
27 июля 2023, 19:44 |
1133
4

ВАЦКО: «Если Динамо не выйдет в группу Лиги конференций, то Луческу уйдет»

Тренер может быть уволен по ходу сезона

27 июля 2023, 19:44 |
1133
4
ВАЦКО: «Если Динамо не выйдет в группу Лиги конференций, то Луческу уйдет»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Известный украинский журналист Виктор Вацко сообщил о том, что Мирча Луческу может быть уволен с поста главного тренера «Динамо» Киев даже по ходу нынешнего сезона:

«Приближенные к «Динамо» люди, приближенные к владельцам «Динамо» люди в унисон говорят, что этот сезон будет последним для Луческу в клубе.

Я вам больше скажу. Я слышал даже такое (не претендуя на истину в последней инстанции), что если «Динамо» не выйдет в групповой турнир Лиги конференций, то Луческу out. Это на уровне слухов, у меня нет подтверждения из высоких динамовских кабинетов».

Контракт Луческу рассчитан до лета 2024 года.

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Виктор Вацко Мирча Луческу Динамо Киев Лига конференций
Источник Вацко Live
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Комментарии 4
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Перець
Він вже йде цілий рік
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+1
Burevestnik
цю інфу від наближених людей він одержував ззаду чи спереду?
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0
Lion
Пускай остаётся 
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0
Alex T
Коню понятно что уйдет, только после сезона, а если б были $, то уже в этом бы его выперли за такие результаты 
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0
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