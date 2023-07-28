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  4. Реал отдал талантливого защитника в аренду в Алавес
Испания
28 июля 2023, 10:59 | Обновлено 28 июля 2023, 11:00
444
0

Реал отдал талантливого защитника в аренду в Алавес

Рафа Марин следующий сезон проведет в составе басков

28 июля 2023, 10:59 | Обновлено 28 июля 2023, 11:00
444
0
Реал отдал талантливого защитника в аренду в Алавес
ФК Реал Мадрид. Рафа Марин

Мадридский «Реал» сообщил, что отдал 21-летнего защитника Рафу Марина в аренду в «Алавес».

Арендное соглашение будет действовать до лета 2024 года.

Отметим, что Марин был ключевым центрбеком дубля «Реала». В европейских СМИ уже появлялись публикации об интересе к Марину со стороны «Пари Сен-Жермен», «Лейпцига» и «Челси».

Transfermarkt оценивает Рафу Марина в 500 тысяч евро.

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Рафа Марин Алавес трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид
Источник ФК Реал Мадрид
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