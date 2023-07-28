Реал отдал талантливого защитника в аренду в Алавес

Мадридский «Реал» сообщил, что отдал 21-летнего защитника Рафу Марина в аренду в «Алавес».

Арендное соглашение будет действовать до лета 2024 года.

Отметим, что Марин был ключевым центрбеком дубля «Реала». В европейских СМИ уже появлялись публикации об интересе к Марину со стороны «Пари Сен-Жермен», «Лейпцига» и «Челси».

Transfermarkt оценивает Рафу Марина в 500 тысяч евро.