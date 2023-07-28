Испания28 июля 2023, 10:59 | Обновлено 28 июля 2023, 11:00
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Реал отдал талантливого защитника в аренду в Алавес
Рафа Марин следующий сезон проведет в составе басков
28 июля 2023, 10:59 | Обновлено 28 июля 2023, 11:00
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Мадридский «Реал» сообщил, что отдал 21-летнего защитника Рафу Марина в аренду в «Алавес».
Арендное соглашение будет действовать до лета 2024 года.
Отметим, что Марин был ключевым центрбеком дубля «Реала». В европейских СМИ уже появлялись публикации об интересе к Марину со стороны «Пари Сен-Жермен», «Лейпцига» и «Челси».
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Transfermarkt оценивает Рафу Марина в 500 тысяч евро.
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