Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
Украина остается на 14-й позиции в пятилетнем рейтинге УЕФА
Набирает ход сезон еврокубков, и настало время изучить таблицу коэффициентов УЕФА.
В 5-летнем рейтинге Украина набрала 24.900 балла и занимает 14-е место. Неудачно стартовал в Q2 Лиги чемпионов «Днепр-1», уступив греческому «Панатинаикосу» (1:3).
«Шахтер» получил 4 бонусных балла за участие в групповом раунде Лиги чемпионов. «Ворскла» набрала первые евроочки в сезоне, вырвав победу у грузинской «Дилы» (2:1) в Лиге конференций. После деления на 5 клубов это дает 1.000 в копилку страны в новом сезоне.
15-я позиция позволяет Украине иметь представительство в 5 команд в еврокубках сезона 2025/26, причем 2 клуба будут участвовать в Лиге чемпионов (оба – в квалификации: Q2 для вице-чемпиона и Q4 для чемпиона).
Топ-10 стран в рейтинге: Англия, Испания, Италия, Германия, Нидерланды, Франция, Португалия, Бельгия, Шотландия, Австрия.
В сезонном рейтинге (2023/24) лидерством владеет Исландия (2.666 бала).
Австрия, Швейцария, Турция, Сербия находятся выше в зоне досягаемости для Украины, с отрывом в несколько баллов. Не надо забывать и о конкурентах снизу, отрыв от которых очень невелик.
Как провели конкуренты евронеделю:
- 11. Швейцария: ничья и победа, всего: 1.5 очка / 5 клубов = 0.300
- 12. Турция: две победы и две ничьих, всего: 3 очка / 4 клуба = 0.750
- 13. Сербия: одно поражение, 4 бонуса, всего 4 очка / 5 клубов = 0.800
- 14. Украина: победа и поражение, 4 бонуса, всего: 5 очков / 5 клубов = 1.000
- 15. Норвегия: победа и ничья, всего: 1.5 очков / 4 клуба = 0.375
- 16. Израиль: две победы, ничья, поражение, с учетом Q1: 4.5 очков / 4 клуба = 1.125
- 17. Дания: две победы, одно поражение, всего 2 очка / 4 клуба = 0.500
- 18. Чехия: ничья и поражение, суммарно 0.5 очка / 4 клуба = 0.125
Таблица коэффициентов УЕФА 2024
Итоговый рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)
Распределение путевок в Лигу чемпионов с сезона 2024/25 (полная инфографика)
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