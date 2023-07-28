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Лига чемпионов
28 июля 2023, 08:00 | Обновлено 28 июля 2023, 08:23
4493
1

Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне

Украина остается на 14-й позиции в пятилетнем рейтинге УЕФА

28 июля 2023, 08:00 | Обновлено 28 июля 2023, 08:23
4493
1
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
ФК Ворскла

Набирает ход сезон еврокубков, и настало время изучить таблицу коэффициентов УЕФА.

В 5-летнем рейтинге Украина набрала 24.900 балла и занимает 14-е место. Неудачно стартовал в Q2 Лиги чемпионов «Днепр-1», уступив греческому «Панатинаикосу» (1:3).

«Шахтер» получил 4 бонусных балла за участие в групповом раунде Лиги чемпионов. «Ворскла» набрала первые евроочки в сезоне, вырвав победу у грузинской «Дилы» (2:1) в Лиге конференций. После деления на 5 клубов это дает 1.000 в копилку страны в новом сезоне.

15-я позиция позволяет Украине иметь представительство в 5 команд в еврокубках сезона 2025/26, причем 2 клуба будут участвовать в Лиге чемпионов (оба – в квалификации: Q2 для вице-чемпиона и Q4 для чемпиона).

Топ-10 стран в рейтинге: Англия, Испания, Италия, Германия, Нидерланды, Франция, Португалия, Бельгия, Шотландия, Австрия.

В сезонном рейтинге (2023/24) лидерством владеет Исландия (2.666 бала).

Австрия, Швейцария, Турция, Сербия находятся выше в зоне досягаемости для Украины, с отрывом в несколько баллов. Не надо забывать и о конкурентах снизу, отрыв от которых очень невелик.

Как провели конкуренты евронеделю:

  • 11. Швейцария: ничья и победа, всего: 1.5 очка / 5 клубов = 0.300
  • 12. Турция: две победы и две ничьих, всего: 3 очка / 4 клуба = 0.750
  • 13. Сербия: одно поражение, 4 бонуса, всего 4 очка / 5 клубов = 0.800
  • 14. Украина: победа и поражение, 4 бонуса, всего: 5 очков / 5 клубов = 1.000
  • 15. Норвегия: победа и ничья, всего: 1.5 очков / 4 клуба = 0.375
  • 16. Израиль: две победы, ничья, поражение, с учетом Q1: 4.5 очков / 4 клуба = 1.125
  • 17. Дания: две победы, одно поражение, всего 2 очка / 4 клуба = 0.500
  • 18. Чехия: ничья и поражение, суммарно 0.5 очка / 4 клуба = 0.125

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Итоговый рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

Распределение путевок в Лигу чемпионов с сезона 2024/25 (полная инфографика)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
На сайте УЕФА на текущий момент у Украины есть только баллы за победу Ворсклы.
Бонусы Шахтеру я так понимаю будут начислены, когда группы все таки сформируются.
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