Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Астон Вилла нанесла поражение Фулхэму. Таблица Летней серии в США
Товарищеские матчи
Фулхэм
27.07.2023 03:20 – FT 0 : 2
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 июля 2023, 05:50 | Обновлено 28 июля 2023, 06:10
172
0

ВИДЕО. Астон Вилла нанесла поражение Фулхэму. Таблица Летней серии в США

Голы забили Джейден Филоген-Бидас и Мусса Диаби

28 июля 2023, 05:50 | Обновлено 28 июля 2023, 06:10
172
0
ВИДЕО. Астон Вилла нанесла поражение Фулхэму. Таблица Летней серии в США
Getty Images/Global Images Ukraine

В очередном товарищеском матче английских клубов «Астон Вилла» нанесла поражение «Фулхэму» (2:0).

Голы забили Джейден Филоген-Бидас и Мусса Диаби.

Завершилось два тура Летней серии в США, «Астон Вилла» захватила лидерство (4 очка из 6).

Товарищеские матчи. 27 июля

Орландо (штат Флорида, США), Стадион Exploria

Фулхэм – Астон Вилла – 0:2

Голы: Джейден Филоген-Бидас, 40, Мусса Диаби, 73.

Нереализованный пенальти: Кэмерон Арчер, 31

Турнирная таблица Летней серии АПЛ в США

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Астон Вилла).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Джейден Филоджин-Байдейс (Астон Вилла).
По теме:
Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Кане забил победный гол для Ворсклы в компенсированное время
ВИДЕО. Подсек мяч над вратарем. Фелипе сравнял счет для Ворсклы
Астон Вилла Фулхэм - Астон Вилла Фулхэм товарищеские матчи Мусса Диаби Джейден Филоген-Бидас видео голов и обзор Кэмерон Арчер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марченко обыграл 2-го сеяного и вышел в полуфинал турнира в Эквадоре
Теннис | 27 июля 2023, 21:14 2
Марченко обыграл 2-го сеяного и вышел в полуфинал турнира в Эквадоре
Марченко обыграл 2-го сеяного и вышел в полуфинал турнира в Эквадоре

Илья в двух сетах выиграл у Рио Ногучи

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший кипер-антипенальтист УПЛ подписал контракт с Лехией
Футбол | 27 июля 2023, 22:05 1
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший кипер-антипенальтист УПЛ подписал контракт с Лехией
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший кипер-антипенальтист УПЛ подписал контракт с Лехией

Богдан Сарнавский продолжит карьеру в Польше

C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
Футбол | 27.07.2023, 05:22
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
Мы все – Ольга Харлан
Другие виды | 27.07.2023, 17:38
Мы все – Ольга Харлан
Мы все – Ольга Харлан
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
Футбол | 27.07.2023, 05:39
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
26.07.2023, 11:43 15
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Днепр-1 может уже готовиться к квалификации Лиги Европы»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Днепр-1 может уже готовиться к квалификации Лиги Европы»
26.07.2023, 15:39 12
Футбол
ФОТО. Усик показал актуальную форму за месяц до боя с Дюбуа
ФОТО. Усик показал актуальную форму за месяц до боя с Дюбуа
26.07.2023, 15:25
Бокс
Матч Тоттенхэм – Шахтер покажет телеканал Xsport
Матч Тоттенхэм – Шахтер покажет телеканал Xsport
26.07.2023, 10:11
Футбол
ВИДЕО. Месси сделал дубль за Интер Майами в матче против Атланты Юнайтед
ВИДЕО. Месси сделал дубль за Интер Майами в матче против Атланты Юнайтед
26.07.2023, 03:00 4
Футбол
Два гола и ассист Месси. Интер Майами разгромил Атланту Юнайтед
Два гола и ассист Месси. Интер Майами разгромил Атланту Юнайтед
26.07.2023, 04:35 4
Футбол
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
27.07.2023, 14:52 75
Другие виды
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
27.07.2023, 18:00 7
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем