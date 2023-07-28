Товарищеские матчи
27.07.2023 03:20 – FT 0 : 2
Англия28 июля 2023, 05:50 | Обновлено 28 июля 2023, 06:10
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ВИДЕО. Астон Вилла нанесла поражение Фулхэму. Таблица Летней серии в США
Голы забили Джейден Филоген-Бидас и Мусса Диаби
28 июля 2023, 05:50 | Обновлено 28 июля 2023, 06:10
172
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В очередном товарищеском матче английских клубов «Астон Вилла» нанесла поражение «Фулхэму» (2:0).
Голы забили Джейден Филоген-Бидас и Мусса Диаби.
Завершилось два тура Летней серии в США, «Астон Вилла» захватила лидерство (4 очка из 6).
Товарищеские матчи. 27 июля
Орландо (штат Флорида, США), Стадион Exploria
Фулхэм – Астон Вилла – 0:2
Голы: Джейден Филоген-Бидас, 40, Мусса Диаби, 73.
Нереализованный пенальти: Кэмерон Арчер, 31
Турнирная таблица Летней серии АПЛ в США
Видео голов и обзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Астон Вилла).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Джейден Филоджин-Байдейс (Астон Вилла).
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