ОФИЦИАЛЬНО. Илья Коваленко покинул ЛНЗ

Как сообщил официальный сайт черкасского «ЛНЗ», клуб решил прекратить сотрудничество с полузащитником Ильей Коваленко. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Коваленко подписал контракт 06.12.22 с этого момента отыграл 262 минуты в 5 матчах. Перед началом сезона «ЛНЗ» хочет поблагодарить полузащитника «фиолетовых» и пожелать больших достижений в будущем», – говорится в сообщении на официальном сайте команды.