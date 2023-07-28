Украина. Премьер лига28 июля 2023, 04:32 | Обновлено 28 июля 2023, 04:34
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ОФИЦИАЛЬНО. Илья Коваленко покинул ЛНЗ
Сотрудничество между клубом и игроком закончилось по обоюдному согласию сторон
28 июля 2023, 04:32 | Обновлено 28 июля 2023, 04:34
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Как сообщил официальный сайт черкасского «ЛНЗ», клуб решил прекратить сотрудничество с полузащитником Ильей Коваленко. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
«Коваленко подписал контракт 06.12.22 с этого момента отыграл 262 минуты в 5 матчах. Перед началом сезона «ЛНЗ» хочет поблагодарить полузащитника «фиолетовых» и пожелать больших достижений в будущем», – говорится в сообщении на официальном сайте команды.
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