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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 04:32 | Обновлено 28 июля 2023, 04:34
388
0

ОФИЦИАЛЬНО. Илья Коваленко покинул ЛНЗ

Сотрудничество между клубом и игроком закончилось по обоюдному согласию сторон

28 июля 2023, 04:32 | Обновлено 28 июля 2023, 04:34
388
0
ОФИЦИАЛЬНО. Илья Коваленко покинул ЛНЗ
ЛНЗ. Илья Коваленко

Как сообщил официальный сайт черкасского «ЛНЗ», клуб решил прекратить сотрудничество с полузащитником Ильей Коваленко. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Коваленко подписал контракт 06.12.22 с этого момента отыграл 262 минуты в 5 матчах. Перед началом сезона «ЛНЗ» хочет поблагодарить полузащитника «фиолетовых» и пожелать больших достижений в будущем», – говорится в сообщении на официальном сайте команды.

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Источник ФК ЛНЗ
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